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«hallo deutschland» zeigt Auswanderer in Chile

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Auch am 1. Mai setzt das Zweite größtenteils auf sein gewohntes Tagesprogramm.

Das ZDF hält am Tag der Arbeit weitgehend an seiner regulären Programmstruktur fest. Eine der inhaltlichen Ausnahmen bildet am Freitag, den 1. Mai 2026, um 17:15 Uhr die Reportage «hallo deutschland  Abenteuer Auswandern» mit Neuanfang in Chile. Die Sendung ist bereits ab dem 28. April im Streaming-Angebot abrufbar.

Die Dokumentation von Christian Leunig begleitet mehrere Deutsche, die in Chile ein neues Leben begonnen haben. Im Fokus stehen dabei persönliche Geschichten und unterschiedliche Lebensentwürfe  vom beruflichen Neustart bis hin zum Familienleben in der Ferne. Chile gilt aufgrund seiner stabilen wirtschaftlichen Lage und landschaftlichen Vielfalt als attraktives Ziel für Auswanderer.

So erzählt etwa Agnes Marian, wie sie ihre Karriere in Deutschland hinter sich ließ, um in Chile ein Biologiestudium zu beginnen und sich dem Artenschutz zu widmen. Heute forscht sie unter anderem an eingeschleppten Tierarten und reist dafür regelmäßig in abgelegene Regionen des Landes. Auch Harm Wessels hat sein Leben neu ausgerichtet: Nach einer Weltreise blieb er in Chile, gründete mit seiner Frau ein Unternehmen für Motorradtouren und verbindet nun Beruf und Leidenschaft. Eine weitere Perspektive bietet Ellen Schniebel, die ursprünglich nur für ein soziales Projekt nach Chile kam, schließlich aber blieb und an der Pazifikküste eine Familie gründete. Dort baute sie unter anderem einen Waldkindergarten mit auf, der auf naturnahe Bildung setzt.

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