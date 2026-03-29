ZDF zeigt «Operation Fortune» im Montagskino

Das ZDF setzt am Montag, den 27. April 2026, um 22:15 Uhr im Montagskino auf Hollywood-Unterhaltung: Mit «Operation Fortune» zeigt der Sender die Actionkomödie von Guy Ritchie aus dem Jahr 2022. Der Film war bereits im vergangenen Jahr bei RTL zu sehen und erreichte dort solide Quoten, kehrt nun aber im Zweiten ins Free-TV zurück. In der Mediathek steht der Titel nur kurzzeitig bis Anfang Mai zur Verfügung.
Im Zentrum der Geschichte steht Superspion Orson Fortune (Jason Statham), der im Auftrag der britischen Regierung eine gefährliche Technologie sichern soll. Gemeinsam mit seinem Team darunter Aubrey Plaza und Bugzy Malone versucht er, einen milliardenschweren Waffenhändler (Hugh Grant) zu stoppen. Um an ihn heranzukommen, setzen die Agenten auf einen ungewöhnlichen Plan: Sie schleusen den Hollywoodstar Danny Francesco (Josh Hartnett) als Lockvogel ein. Der Film verbindet typische Guy-Ritchie-Elemente wie schnellen Humor, Action und ein Star-Ensemble.
Für Regisseur Guy Ritchie ist die Zusammenarbeit mit Jason Statham dabei nichts Neues: Bereits bei «Bube, Dame, König, grAS» begann ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte. Auch in «Operation Fortune» setzt Ritchie auf die bewährte Mischung aus stylischer Inszenierung und pointierten Dialogen.
Im Anschluss zeigt das ZDF um 00:15 Uhr im Rahmen von «Das kleine Fernsehspiel» die Wiederholung von «Kokon». Der deutsche Film von Leonie Krippendorff erzählt die Geschichte der 14-jährigen Nora (Lena Urzendowsky), die in einem Sommer in Berlin-Kreuzberg erste Erfahrungen mit Liebe, Identität und Erwachsenwerden macht. Neben Urzendowsky sind unter anderem Jella Haase und Lena Klenke zu sehen.
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