«Imperfect Women»: eine gänzlich unperfekte Serie

Ungewöhnliche Programmierungs-Strategie: «Morden auf Öd» mit riesigem Vorlauf im Streaming Bemerkenswert an der Sache ist, dass die klassische Fernseh-Auswertung erst viel später stattfinden wird - im Free-TV gibt es die beiden Insel-Krimis erst im Frühjahr 2027 bei RTL zu sehen.