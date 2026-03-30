Peter Alexander verlässt NBC News

Köpfe

Der US-Journalist zieht nach zwei Jahrzehnten beim Sender einen Schlussstrich.

Der langjährige NBC-Reporter Peter Alexander wird NBC News verlassen. Das kündigte er am Samstag selbst während einer Ausgabe der Morgensendungan. Damit endet eine mehr als 20-jährige Karriere bei dem US-Sender. Alexander galt als einer der vielseitigsten und am stärksten eingesetzten Journalisten im Team: Über Jahre hinweg kombinierte er die Rolle als Chefkorrespondent im Weißen Haus mit der Moderation der Wochenendausgabe von «Today». Diese Doppelbelastung brachte regelmäßige Reisen zwischen Washington und New York mit sich  ein Arbeitspensum, das er nun nicht länger fortsetzen möchte.Als Grund für seinen Abschied nannte Alexander vor allem persönliche Motive. Er wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. In den vergangenen Jahren habe er zahlreiche Wochenenden und insbesondere viele Freitagabende verpasst, um sich auf seine Moderationsaufgaben vorzubereiten.Seine Karriere bei NBC begann bereits 2004. Seit 2012 berichtete er regelmäßig aus dem Weißen Haus und entwickelte sich zu einem der prägenden Gesichter der politischen Berichterstattung des Senders. In dieser Funktion stellte er wiederholt kritische Fragen an US-Präsidenten und wurde insbesondere während der Corona-Pandemie einem breiteren Publikum bekannt.Peter war eine verlässliche Persönlichkeit mit großem Einfluss bei NBC News und ein Freund für so viele im Washingtoner Büro, bei «Today» und im gesamten NBC-News-Team, schrieben Chloe Arensberg, Leiterin des Washingtoner Büros von NBC News, und Matt Carluccio, ausführender Produzent der Wochenendsendungen von «Today», am Samstag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. Wir sind dankbar für all seine Beiträge und wünschen ihm alles Gute. In einem emotionalen Beitrag am Samstag erklärte Alexander, er wolle mehr Zeit mit seinen beiden kleinen Kindern verbringen, nachdem er mehr als 200 Freitagabende verpasst hatte, um sich auf seine Wochenendaufgaben vorzubereiten.