Primetime-Check

Freitag, 27. März 2026

Felix Maier von 28. März 2026, 10:00 Uhr

König Fußball dominiert bei RTL - der Rest der Priemtime schaut in die Röhre?

Die letzte Freitags-Primetime im März brachte «RTL Fußball» holte mit der Partie «Schweiz - Deutschland» bereits mit den Vorberichten bis 20:45 Uhr zwischen 2,80 und 3,86 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Die Quoten lagen vor dem Anpfiff bei 12,8 und 17,1 Prozent. In der Zielgruppe schauten die warmen Worte vor der Partie bereits 0,80 Millionen und bis zu 1,05 Millionen Umworbene. Hier lagen die Marktanteile bereits bei bis zu 25,9 Prozent. Mit Anpfiff um 20:45 Uhr explodierten die Reichweiten förmlich. Die erste Hälfte lag bei 6,01 Millionen Zuschauern und 1,64 Millionen Umworbenen - die zweiten 45 Minuten lieferten 7,12 Millionen und 1,88 Millionen Zuschauer ab. Die Quoten stiegen damit während der Partie von 25,6 auf 34,1 Prozent, in der Zielgruppe ging es von 36,1 auf 43,1 Prozent hoch.



Die öffentlich-rechtlichen Sender konnten hier - auch vor dem Anpfiff um 20:45 Uhr - nur bedingt mithalten. Im Ersten gab es eine Flge von «Die Drei von der Müllabfuhr». Das brachte 3,29 Millionen 14,3 Prozent mit sich. 0,25 Millionen konnten der Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zugesprochen werden. Damit waren für die blaue Eins 5,8 Prozent drin. Das «Mordufer» und 4,36 Millionen Zuschuern insgesamt etwas besser ab, hier kam die Quote auf 19,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten hier hingegen etwas schwächere 0,21 Millionen für 5,0 Prozent.



Der private Sieg, nach RTL, geht in allen Belangen an «Venom» wie gewohnt einen Spielfilm in den Freitagabend. Das kam bei recht guten 0,82 Millionen Zuschauern an, mit der Quote von 3,7 Prozent muss die rote Sieben zufrieden sein. Für die Zielgruppe konnten 0,30 Millionen Umworbenen notiert werden, das reichte für immerhin 7,0 Prozent am entsprechenden Markt. Platz zwei ging insgesamt an «The Voice Kids» mit dem Special «Die 30 schönsten Momente». Das wollten immerhin 0,72 Millionen Zuschauer verfolgen, was 3,2 Prozent einbrachte. Bei den werbrelevanten Zuschauern kam 0,17 Millionen zusammen, was noch 3,9 Prozent ablieferte. Hier war «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» holte die rote Kugel ebenfalls 0,17 Millionen Umworbene ab, was jedoch zu 4,0 Prozent reichte. Insgesamt verfolgten lediglich 0,55 Millionen das Format - das brachte wacklige 2,4 Prozent mit sich.



RTLZWEI und Kabel Eins sind im privaten Feld knapp auf den letzten Plätzen zu finden. «Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit» kommt aus Grünwald bei 0,52 Millionen Zuschauern und damit immerhin bei 2,4 Prozent des Marktes an. Kabel Eins will «Mord im Dorf» an den Start bringen und weckt das Interesse nur bei 0,53 Millionen Zuschauern und damit bei 2,3 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe konnte sich Die letzte Freitags-Primetime im März brachte RTL mit einem Länderspiel der DFB-Auswahl die mit Abstand größte Aufmerksamkeit ein.holte mit der Partiebereits mit den Vorberichten bis 20:45 Uhr zwischen 2,80 und 3,86 Millionen Zuschauer vor die Fernseher. Die Quoten lagen vor dem Anpfiff bei 12,8 und 17,1 Prozent. In der Zielgruppe schauten die warmen Worte vor der Partie bereits 0,80 Millionen und bis zu 1,05 Millionen Umworbene. Hier lagen die Marktanteile bereits bei bis zu 25,9 Prozent. Mit Anpfiff um 20:45 Uhr explodierten die Reichweiten förmlich. Die erste Hälfte lag bei 6,01 Millionen Zuschauern und 1,64 Millionen Umworbenen - die zweiten 45 Minuten lieferten 7,12 Millionen und 1,88 Millionen Zuschauer ab. Die Quoten stiegen damit während der Partie von 25,6 auf 34,1 Prozent, in der Zielgruppe ging es von 36,1 auf 43,1 Prozent hoch.Die öffentlich-rechtlichen Sender konnten hier - auch vor dem Anpfiff um 20:45 Uhr - nur bedingt mithalten. Im Ersten gab es eine Flge von. Das brachte 3,29 Millionen 14,3 Prozent mit sich. 0,25 Millionen konnten der Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zugesprochen werden. Damit waren für die blaue Eins 5,8 Prozent drin. Das ZDF lieferte mitund 4,36 Millionen Zuschuern insgesamt etwas besser ab, hier kam die Quote auf 19,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten hier hingegen etwas schwächere 0,21 Millionen für 5,0 Prozent.Der private Sieg, nach RTL, geht in allen Belangen an ProSieben . Der Unterföhring-Sender schickte mitwie gewohnt einen Spielfilm in den Freitagabend. Das kam bei recht guten 0,82 Millionen Zuschauern an, mit der Quote von 3,7 Prozent muss die rote Sieben zufrieden sein. Für die Zielgruppe konnten 0,30 Millionen Umworbenen notiert werden, das reichte für immerhin 7,0 Prozent am entsprechenden Markt. Platz zwei ging insgesamt an Sat.1 undmit dem Special. Das wollten immerhin 0,72 Millionen Zuschauer verfolgen, was 3,2 Prozent einbrachte. Bei den werbrelevanten Zuschauern kam 0,17 Millionen zusammen, was noch 3,9 Prozent ablieferte. Hier war VOX gleichauf, mitholte die rote Kugel ebenfalls 0,17 Millionen Umworbene ab, was jedoch zu 4,0 Prozent reichte. Insgesamt verfolgten lediglich 0,55 Millionen das Format - das brachte wacklige 2,4 Prozent mit sich.RTLZWEI und Kabel Eins sind im privaten Feld knapp auf den letzten Plätzen zu finden.kommt aus Grünwald bei 0,52 Millionen Zuschauern und damit immerhin bei 2,4 Prozent des Marktes an. Kabel Eins willan den Start bringen und weckt das Interesse nur bei 0,53 Millionen Zuschauern und damit bei 2,3 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe konnte sich RTLZWEI mit 0,12 Millionen und 2,9 Prozent zeigen, der Classics-Sender dürfte indes mit 0,14 Millionen Umworbenen und 3,3 Prozent sogar zufrieden sein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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