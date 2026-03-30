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«Let's Dance» vs. «Wer stiehlt Till Reiners die Show?»

Felix Maier von 30. März 2026, 08:35 Uhr

Da RTL am Freitag dem DFB die Primetime schenkte, brauchte «Let's Dance» einen neuen Sendeplatz. Das fiel auf den Sonntag und damit leider «Wer stiehlt mir die Show?»?

Eine offensichtliche Lehre konnte aus den zurückliegenden Staffeln von «Wer stiehlt mir die Show?» zweifelsohne gezogen werden - moderiert Joko Winterscheidt das Spektakel nicht, gehen die Reichweiten und Quoten nach oben. Die aktuelle TV-Runde könnte dieses angesprochene Hoch gut gebrauchen, bisher ging es von 1,09 Millionen Zuschauern zum Auftakt runter auf bis zu 0,82 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe reduzierte sich indes die Reichweite von 0,75 Millionen Umworbenen auf 0,53 Millionen, womit Unterföhring jedoch immer noch auf beruhigende 12,7 Prozent am entsprechenden Markt kam. Nichtsdestotrotz, die vierte Show der neuen Staffel durfte von Comedian Till Reiners moderiert werden - da war die Erwartungshaltung in Unterföhring sicherlich groß.



Und diese wurde keinen Millimeter enttäuscht! Mit Till Reiners am Moderationspult katapultierte sich die ProSieben-Show mit 1,13 Millionen Zuschauern und einer Quote von 5,2 Prozent auf jeweils neue Bestwerte der laufenden Staffel. Die Zielgruppe lieferte mit 0,79 Millionen Werberelevanten ab - was ebenfalls einem neuen Bestwert der Staffel entspricht. Die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 18,2 Prozent, hier zieht der Unterföhring-Sender mit der Auftakt-Show gleich. Und das alles im Beisein von komplett neuer Konkurrenz. Da «Let's Dance» auf den Sonntag weichen.



Bereits ersichtlich ist, dass Eine offensichtliche Lehre konnte aus den zurückliegenden Staffeln vonzweifelsohne gezogen werden - moderiert Joko Winterscheidt das Spektakel nicht, gehen die Reichweiten und Quoten nach oben. Die aktuelle TV-Runde könnte dieses angesprochene Hoch gut gebrauchen, bisher ging es von 1,09 Millionen Zuschauern zum Auftakt runter auf bis zu 0,82 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe reduzierte sich indes die Reichweite von 0,75 Millionen Umworbenen auf 0,53 Millionen, womit Unterföhring jedoch immer noch auf beruhigende 12,7 Prozent am entsprechenden Markt kam. Nichtsdestotrotz, die vierte Show der neuen Staffel durfte von Comedian Till Reiners moderiert werden - da war die Erwartungshaltung in Unterföhring sicherlich groß.Und diese wurde keinen Millimeter enttäuscht! Mit Till Reiners am Moderationspult katapultierte sich die ProSieben-Show mit 1,13 Millionen Zuschauern und einer Quote von 5,2 Prozent auf jeweils neue Bestwerte der laufenden Staffel. Die Zielgruppe lieferte mit 0,79 Millionen Werberelevanten ab - was ebenfalls einem neuen Bestwert der Staffel entspricht. Die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 18,2 Prozent, hier zieht der Unterföhring-Sender mit der Auftakt-Show gleich. Und das alles im Beisein von komplett neuer Konkurrenz. Da RTL sich am Freitagabend für den DFB-Fußball entschied, mussteauf den Sonntag weichen.Bereits ersichtlich ist, dass ProSieben mit «WSMDS?» damit keinerlei Probleme hatte - doch wie schlugen sich die tanzenden Promis am Sonntag? Das lief für Llambi, Mabuse und Co. wie gewohnt gut. Selbstverständlich sind eine Reichweite von 2,60 Millionen Zuschauern auf den ersten Blick schon überzeugend, unter Einbezug des neuen Sendeplatzes wird das Ergebnis nochmal lobenswerter. Dennoch bleibt der Negativ-Trend bestehen, seit dem «Wer tanzt mit wem?»-Abend Ende Februar wollen jede Folge weniger Menschen verfolgen. In der Zielgruppe ist das anders, hier verfolgten zuletzt am 20. März 0,64 Millionen die RTL-Tanzfläche - diese Reichweite sammelte sich am gestrigen Sonntag erneut. Mit den gestern erreichten 0,64 Millionen Umworbenen waren 16,6 Prozent am entsprechenden Markt drin.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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