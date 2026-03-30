«MagiCampers» startet im Disney Channel

Mit «MagiCampers» bringt der Disney Channel ab Montag, 11. Mai, eine neue Animationsserie für Vorschulkinder ins Programm. Die deutsche TV-Premiere läuft montags bis freitags jeweils um 7:45 Uhr und setzt auf klassische Werte wie Teamgeist, Mut und Zusammenhalt eingebettet in eine fantasievolle Welt voller magischer Wesen.
Im Mittelpunkt stehen die beiden besten Freunde Darly und Loomis, die gemeinsam ein außergewöhnliches Ferienlager besuchen: das MagiCamp. Die Insel, auf der sich das Camp befindet, ist bevölkert von Mischwesen und steckt voller Geheimnisse von schwebenden Wolken bis hin zu mysteriösen Höhlen. Darly ist halb Schwein, halb Pegasus, Loomis wiederum halb Esel und halb Einhorn. Gemeinsam erleben sie täglich neue Abenteuer und lernen dabei, dass wahre Stärke nicht in Magie, sondern im Miteinander liegt.
Die Serie erzählt ihre Geschichten episodisch und kindgerecht: Mal geraten die Camper durch eine außer Kontrolle geratene Zauberpflanze in Schwierigkeiten, mal sorgt eine magische Erkältung für Chaos im Camp. Auch emotionale Konflikte werden aufgegriffen etwa wenn sich Figuren ausgeschlossen fühlen oder Freundschaften auf die Probe gestellt werden. Dabei bleibt der Ton stets leicht, humorvoll und pädagogisch zugänglich.
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