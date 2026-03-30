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«Verbrannte Erde» kommt in die ARD Mediathek

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WDR-Kinokoproduktion bringt Miel Matičević erneut als Gangster Trojan zurück nach Berlin.

Mit «Verbrannte Erde» setzt Regisseur Thomas Arslan seine Geschichte um den Berliner Berufskriminellen Trojan fort. Die Fortsetzung des 2010 erschienenen Films «Im Schatten» ist ab dem 10. Mai 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 18. Mai um 00:05 Uhr auch im Ersten ausgestrahlt.

Im Zentrum steht erneut Trojan, gespielt von Miel Matičević, der nach zwölf Jahren in eine stark veränderte Hauptstadt zurückkehrt. Berlin ist geprägt von Gentrifizierung, neuen Stadtvierteln und digitalisierten Strukturen  Entwicklungen, die auch Trojans bisherige Arbeitsweise infrage stellen. Seine finanziellen Mittel sind knapp, frühere Kontakte unzuverlässig, und Bargeldgeschäfte werden zunehmend schwieriger.

Eine neue Chance ergibt sich durch einen Kunstraub: Über die Vermittlerin Rebecca (Marie-Lou Sellem) soll Trojan ein Gemälde von Caspar David Friedrich stehlen. Unterstützt wird er dabei von der Fluchtfahrerin Diana (Marie Leuenberger), seinem alten Weggefährten Luca (Tim Seyfi) und dem jungen Chris (Bilge Bingül). Doch der vermeintlich routinierte Coup entwickelt sich schnell zu einem riskanten Unterfangen, da Auftraggeber Victor (Alexander Fehling) eigene, undurchsichtige Ziele verfolgt.

Die WDR- und ARTE-Koproduktion feierte ihre Premiere im Februar 2024 bei der Berlinale und wurde im selben Jahr mit dem Preis der Deutschen Filmkritik als bester Spielfilm ausgezeichnet. Produziert wurde der Film von Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber und Anton Kaiser, die Redaktion verantworteten Andrea Hanke (WDR) und Uta Cappel (ARTE). Für die Bildgestaltung zeichnet Reinhold Vorschneider verantwortlich.

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