NASCAR Euro Series findet neue TV-Heimat im deutschsprachigen Raum

TV-News

SPORTDIGITAL überträgt die Rennserie ab der Saison 2026 live im Fernsehen und digital.

Die NASCAR Euro Series baut ihre Präsenz im deutschsprachigen Raum deutlich aus: Die europäische Meisterschaft von NASCAR hat eine umfassende TV-Partnerschaft mit SPORTDIGITAL geschlossen. Damit erhalten Deutschland, Österreich und die Schweiz ab der Saison 2026 eine neue zentrale Anlaufstelle für die Übertragungen der Rennserie.Im Rahmen der Vereinbarung wird SPORTDIGITAL sämtliche Rennen der V8GP-Meisterschaft live auf dem Sender Sportdigital1+ sowie über die hauseigene Streaming-App übertragen. Ergänzend wird auch die OPEN-Meisterschaft digital begleitet, während ausgewählte Rennen zusätzlich im linearen Fernsehen zu sehen sein werden. Darüber hinaus sicherte sich der Anbieter die Rechte an einem Highlight-Magazin, das nach jedem Rennwochenende die wichtigsten Szenen in zwei jeweils 26-minütigen Ausgaben zusammenfasst.Für die Serie bedeutet die Kooperation einen wichtigen Schritt, insbesondere mit Blick auf den deutschen Markt. Fahrer und Teams erhalten eine größere Bühne, um sich zu präsentieren und ihre Reichweite bei Fans und Sponsoren auszubauen. Gleichzeitig wird die NASCAR Euro Series damit stärker im europäischen Motorsportumfeld verankert. Als Kommentator kommt mit Pete Fink eine bekannte Stimme zum Einsatz. Der langjährige NASCAR-Experte gilt als einer der profiliertesten Kommentatoren im deutschsprachigen Raum und soll die Übertragungen begleiten.