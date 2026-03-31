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«Promis unter Palmen» schmiert gegen Fußball brutal ab

Mario Thunert von 31. März 2026, 08:39 Uhr

Vor dem Finale war es die letzte Chance auf einen Push der verhaltenen Marktanteile - doch eingetreten ist das Gegenteil.

Mit der neuen Staffel von «Promis unter Palmen  Für Geld mache ich alles!» pendelt



Nein, im Gegenteil. Denn gegen Fußball brach man nun völlig weg und wurde sogar letzter unter den Vollprogrammen: Ein schlechtes Niveau von 0,17 Millionen Werberelevanten wurde bloß noch festgestellt, welche einen Prozentwert in Höhe erschreckender 3,7 Prozent mit sich führten - trotz starker Fußballkonkurrenz ist dies ein Schlag ins Gesicht, denn sogar die schwächelnden Geissens bei



Am Vorabend lief wieder die neue Sat.1-Daily «Ein Hof zum Verlieben» im Doppelpack. Besorgniserregender Weise schmierten beide Folgen mit abermals katastrophalen 2,7/1,7 Zielgruppen-Prozent aber vollkommen ab - die Zahlen beliefen sich nur auf unterirdische 0,04/0,05 Millionen - trotz seltener Lichtblicke mit sechs Prozent durch Nachgewichtungen für einige wenige Folgen, bleibt die Serie linear größtenteils ein Totalausfall. Insgesamt gleichsam alarmierende 2,4/2,2 Prozent durch höchstens 0,35 Millionen waren anwesend.



In der gegnerischen Primetime versuchte die Kölner TV-Station «Die große Lachparade - Die lustigsten Momente vor laufender Kamera» um 20.15 Uhr. Hier bewegten sich die Ergebnisse auf einem ebenfalls lächerlichen Level von schmalen 5,8 Prozent bei 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Damit war RTL aber dennoch etwas vor Mit der neuen Staffel vonpendelt Sat.1 zwischen Krise und vertretbarer Tristesse: Vor drei Wochen der Rückfall: Krisen-Comeback auf 5,8 Prozent. In den letzten zwei Wochen konnte sich die Produktion etwas erholen und holte immerhin mittelmäßige 7,0 Prozent und durchwachsene 6,4 Prozent. War man nun eine Woche vor dem Staffelfinale nochmal im Auftrieb?Nein, im Gegenteil. Denn gegen Fußball brach man nun völlig weg und wurde sogar letzter unter den Vollprogrammen: Ein schlechtes Niveau von 0,17 Millionen Werberelevanten wurde bloß noch festgestellt, welche einen Prozentwert in Höhe erschreckender 3,7 Prozent mit sich führten - trotz starker Fußballkonkurrenz ist dies ein Schlag ins Gesicht, denn sogar die schwächelnden Geissens bei RTLZWEI liefen leicht besser. Es ist in diesem Zusammenhang ein neuer Staffel-Tiefstwert. Mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft lief der Trash auf ebenfalls niedrigem Level - sie war nur in einer Größenordnung von 0,79 Millionen und mageren 3,3 Prozent anwesend.Am Vorabend lief wieder die neue Sat.1-Dailyim Doppelpack. Besorgniserregender Weise schmierten beide Folgen mit abermals katastrophalen 2,7/1,7 Zielgruppen-Prozent aber vollkommen ab - die Zahlen beliefen sich nur auf unterirdische 0,04/0,05 Millionen - trotz seltener Lichtblicke mit sechs Prozent durch Nachgewichtungen für einige wenige Folgen, bleibt die Serie linear größtenteils ein Totalausfall. Insgesamt gleichsam alarmierende 2,4/2,2 Prozent durch höchstens 0,35 Millionen waren anwesend.In der gegnerischen Primetime versuchte die Kölner TV-Station RTL mit Konserven-Schnipseln zu punkten, genauer gesagt mit dem Rankingum 20.15 Uhr. Hier bewegten sich die Ergebnisse auf einem ebenfalls lächerlichen Level von schmalen 5,8 Prozent bei 0,24 Millionen in der Zielgruppe. Damit war RTL aber dennoch etwas vor Sat.1 . Höchstens noch durchwachsen liefs am Gesamtmarkt, an dem 1,19 Millionen und 5,4 Prozent zugegen waren bei RTL - wenigstens riss man die Millionenmarke.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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