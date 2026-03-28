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«The Voice Kids» bleibt schwach am Freitag

Felix Maier von 28. März 2026, 09:39 Uhr

Seit Mitt März schickt Sat.1 je Woche zwei Folgen «The Voice Kids» in die Primetime. An Freitagen läuft es eher mäßig - an Samstagen hingen besser.

Die Freitag-Samstag-Taktik von «The Voice Kids» tatsächlich aufzugehen. Während die Staffel an Samstagen startete, gibt es seit Mitte März je Woche zwei neue Folgen zu sehn - und zwar am Freitagabend und Samstagabend. Der Gang auf den Freitagabend und damit die direkte Konkurrenz zu «Let's Dance» bei



Zum gestrigen Freitag: «The Voice Kids» lieferte mit 0,72 Millionen Zuschauern die schlechtes Leistung der laufenden Staffel ab - unabhängig von Freitag oder Samstag. Wobei es gar nicht "nur" «The Voice Kids» war. Im Hinblick auf die Konkurrenz wollte man sich wohl die Staffel-Performance nicht versauen - es gab das Special «Die 30 schönsten Momente» zu sehen. Die Quote von 3,2 Prozent tut sichtlich dennoch weh, in der Zielgruppe können magere 0,17 Millionen Umworbene lediglich 3,9 Prozent abholen. Auch das - ist schlichtweg nicht gut. Eine Show am Samstag gibt es im Übrigen auch nicht mehr - lediglich das Finale am 03. April - ein Freitag.



Im Anschluss an die Primetime übergab der Bällchsender an «Formel Eins» - mit der Show waren noch 0,51 Millionen Zuschauer zu begeistern, die Quote stieg damit ab 22:30 Uhr auf 4,0 Prozent. In der Zielgruppe ging es mit 0,12 Millionen hoch auf 4,6 Prozent am Markt. Die Freitag-Samstag-Taktik von Sat.1 scheint mittatsächlich aufzugehen. Während die Staffel an Samstagen startete, gibt es seit Mitte März je Woche zwei neue Folgen zu sehn - und zwar am Freitagabend und Samstagabend. Der Gang auf den Freitagabend und damit die direkte Konkurrenz zu «Let's Dance» bei RTL erscheint im ersten Blick wenig sinnvoll, scheint jedoch seinen Dienst zu tun. Zumindest zu Beginn. Nach der ersten mäßigen Freitags-Performance am 13. März mit 0,94 Millionen Zuschauern, holte der Bällchensender am folgenden Samstag 1,12 Millionen Zuschauer ab. Das waren mehr als am Samstag in der Vorwoche. Auch die Zielgruppe sprang von 0,27 Millionen auf 0,32 Millionen. In der Woche drauf funktionierte es erneut, dass der Samstag besser als der Freitag war - jedoch war der Samstag dann schon auch nicht mehr besser als der Samstag zuvor. Und in der Zielgruppe schlug das Konzept ganz fehl, da der Samstag weniger werberelevante Reichweite anzog.Zum gestrigen Freitag:lieferte mit 0,72 Millionen Zuschauern die schlechtes Leistung der laufenden Staffel ab - unabhängig von Freitag oder Samstag. Wobei es gar nicht "nur" «The Voice Kids» war. Im Hinblick auf die Konkurrenz wollte man sich wohl die Staffel-Performance nicht versauen - es gab das Specialzu sehen. Die Quote von 3,2 Prozent tut sichtlich dennoch weh, in der Zielgruppe können magere 0,17 Millionen Umworbene lediglich 3,9 Prozent abholen. Auch das - ist schlichtweg nicht gut. Eine Show am Samstag gibt es im Übrigen auch nicht mehr - lediglich das Finale am 03. April - ein Freitag.Im Anschluss an die Primetime übergab der Bällchsender an- mit der Show waren noch 0,51 Millionen Zuschauer zu begeistern, die Quote stieg damit ab 22:30 Uhr auf 4,0 Prozent. In der Zielgruppe ging es mit 0,12 Millionen hoch auf 4,6 Prozent am Markt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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