Über acht Millionen für Deutschland-Sieg gegen Ghana

Diese Woche Montag (30. März) lief im Ersten ausnahmsweise keine Naturdoku, sondern Sport. Konkret war es das «Fußball-Länderspiel» der deutschen Nationalmannschaft der Männer gegen Ghana, das um 20.45 Uhr angepfiffen wurde. Letztendlich endete das Match in Stuttgart 2:1 für die Truppe von Julian Nagelsmann. Doch wie viele Interessierte beobachteten das Ergebnis?
Mitfiebern wollten ab 20.45 Uhr im Schnitt stolze 8,29 Millionen (34,8 Prozent) Gesamtzuschauende - eine ganz starke Reichweite für ein Testspiel. Beim jüngeren Publikum liefs ähnlich feierlich mit phänomenalen 42,5 Prozent bei 1,96 Millionen. Im Verlauf ließ die Nachberichterstattung und Zusammenfassungen weiterer Spiele klar nach auf durchschnittlich 3,33 Millionen und trotzdem immer noch sehr gute 24,4 Prozent. Bei den Jüngeren waren es 26,4 Prozent ob 0,70 Millionen.
Am Vorabend fuhr die Anstalt rountiniert eine neue Folge der Quizshow «Wer weiß denn sowas?» auf, was mit richtig starken 21,3 Prozent (3,09 Millionen) erneut absolut belohnt wurde. Mit erfreulichen 10,0 Prozent (0,18 Millionen) wurde man bei den 14-49-Jährigen dieses mal knapp zweistellig. Das «Großstadtrevier» ließ anschließend zwar ein Stück nach, wies mit 2,54 Millionen und soliden 14,3 Prozent aber zumindest noch befriedigende Werte auf. Anders die Lage bei 14-49-Jährigen, wo der Krimi-Klassiker den Anteil nahezu halbierte auf ärgerliche 5,5 Prozent (0,12 Millionen).
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