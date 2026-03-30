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Jahres-Rekord: «Polizeiruf 110» knack die 30-Prozent-Marke

Felix Maier von 30. März 2026, 08:56 Uhr

Das gab es seit 20 Jahren nur ein weiteres Mal - der gestrige «Polizeiruf 110» knackt die 30-Prozent-Marke!

Am 04. Mai 2025 zeigt das Erste den Fall «Widerfahrnis» aus der «Polizeiruf 110»-Reihe und historisches spielte sich ab. Mit 8,12 Millionen Zuschauern ergab sich für das Erste eine Quote von 30,7 Prozent. Warum historisch? Das gelang in den bis zum 14. Januar 2007 zurückgehenden Aufzeichnung noch nie! Beinahe ein Jahr später kann sich die blaue Eins über den zweiten "30-Prozent-Fall" freuen! Am gestrigen Sonntag flimmerte der Fall «Goldraub» über den Äther und zunächst kann mit 7,64 Millionen Zuschauern ein neuer Jahres-Bestwert markiert werden. Der damit verbundene Marktanteil von 30,2 Prozent bringt zudem ungeahnte Höhen mit sich - seit der erläuterten Vorjahresleistung von Anfang Mai kam kein Fall in derartige Marktanteils- oder Reichweiten-Bereiche.



Bei all dem Lob - deutlich dezenter spielte sich hingegen die Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Mit 0,74 Millionen Jüngeren ging die Reichweite sogar im Vergleich zur Vorwoche (0,81 Millionen) runter. Wobei auch hier ein absolut passender Marktanteil von 14,7 Prozent erzielt werden konnte. Der weitere Verlauf des Abends war von wenig Überraschungen geprägt. Um 21:45 Uhr ließen sich noch 2,21 Millionen Zuschauer von «Caren Miosga» unterhalten. Die Quote bliebt mit 10,8 Prozent leicht im zweistelligen Bereich, während es bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,33 Millionen und damit 7,6 Prozent zurückging.



Ab 23:05 Uhr hatte dann «ttt - titel thesen temperamente» den drittschlechtesten Abend des Jahres. Lediglich 0,69 Millionen Zuschauer konnten für 5,4 Prozent am Markt sorgen - das ist bisher für das Jahr 2026 sogar der geringste Marktanteil der Show. Bei den 14- bis 49-Jährigen passiert so spät am öffentlich-rechtlichen zumeist wenig, mit 0,16 Millionen Jüngeren und 6,2 Prozent am Markt kann das wohl noch als "okay" verbucht werden. Am 04. Mai 2025 zeigt das Erste den Fall «Widerfahrnis» aus der «Polizeiruf 110»-Reihe und historisches spielte sich ab. Mit 8,12 Millionen Zuschauern ergab sich für das Erste eine Quote von 30,7 Prozent. Warum historisch? Das gelang in den bis zum 14. Januar 2007 zurückgehenden Aufzeichnung noch nie! Beinahe ein Jahr später kann sich die blaue Eins über den zweiten "30-Prozent-Fall" freuen! Am gestrigen Sonntag flimmerte der Fallüber den Äther und zunächst kann mit 7,64 Millionen Zuschauern ein neuer Jahres-Bestwert markiert werden. Der damit verbundene Marktanteil von 30,2 Prozent bringt zudem ungeahnte Höhen mit sich - seit der erläuterten Vorjahresleistung von Anfang Mai kam kein Fall in derartige Marktanteils- oder Reichweiten-Bereiche.Bei all dem Lob - deutlich dezenter spielte sich hingegen die Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Mit 0,74 Millionen Jüngeren ging die Reichweite sogar im Vergleich zur Vorwoche (0,81 Millionen) runter. Wobei auch hier ein absolut passender Marktanteil von 14,7 Prozent erzielt werden konnte. Der weitere Verlauf des Abends war von wenig Überraschungen geprägt. Um 21:45 Uhr ließen sich noch 2,21 Millionen Zuschauer vonunterhalten. Die Quote bliebt mit 10,8 Prozent leicht im zweistelligen Bereich, während es bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,33 Millionen und damit 7,6 Prozent zurückging.Ab 23:05 Uhr hatte dannden drittschlechtesten Abend des Jahres. Lediglich 0,69 Millionen Zuschauer konnten für 5,4 Prozent am Markt sorgen - das ist bisher für das Jahr 2026 sogar der geringste Marktanteil der Show. Bei den 14- bis 49-Jährigen passiert so spät am öffentlich-rechtlichen zumeist wenig, mit 0,16 Millionen Jüngeren und 6,2 Prozent am Markt kann das wohl noch als "okay" verbucht werden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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