Vorzeichen? Wincent Weiss übernimmt Co-Moderation von «The Voice Kids»

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Von außen ließe sich ein potenzieller Zusammenhang zum Ausstieg von Thore Schölermann bei der Hauptsendung in Überlegung ziehen - wird Weiss als möglicher Nachfolger neben Khalaj getestet?

Zur Unterstützung der zwölf Finalistinnen und Finalisten im-Finale kommt der zweimalige Sieger-Coach Wincent Weiss diesen Freitag, 3. April 2026, in die alles entscheidende Ausgabe der SAT.1-Musikshow zurück. Doch diesmal nimmt er nicht auf einem der roten Stühle neben den Coaches Leony, Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler und HE/RO Platz. An der Seite von Haupt-Moderatorin Melissa Khalaj führt Wincent Weiss als ihr Co-Moderator durch das Finale.So läuft das Finale ab: Alle zwölf Finalistinnen und Finalistinnen singen je einen Solo-Song und treten zusammen mit ihrem Coach in einer Team-Performance auf. Dann sind die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt: Welches Talent wollen sie an der Spitze der SAT.1-Musikshow sehen? Wer bekommt von ihnen die meisten Stimmen über die Joyn-App, per Anruf und SMS? Die Siegerin oder der Sieger darf sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 20.000 Euro freuen und eine eigene Single mit Embassy of Music produzieren.Doch nochmal zurück zur Weiss-Personalie: Von außen ließe sich ein potenzieller Zusammenhang zum kürzlich verkündeten Ausstieg von Thore Schölermann als Host der «The Voice»-Hauptsendung in Überlegung ziehen. Denn dort würde Melissa Khalaj nach jetzigem Stand alleine dastehen. Möglicherweise stellt die Weiss-Co-Moderation bei den Kids also ein Test da, ob die beiden als Duo funktionieren und in Zukunft ggf. als dauerhaftes neues Moderationsteam fungieren könnten.