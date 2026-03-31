US-Fernsehen

Neuer «Iyanu»-Film startet im Sommer bei Cartoon Network

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Die Fantasy-Reihe wird mit einem weiteren Prequel-Film fortgesetzt.

Das Studio Lion Forge Entertainment hat den Starttermin für den neuen Animationsfilm «Iyanu: The War of Twin Princes» bekanntgegeben. Der Film wird am 11. Juli 2026 beim Sender Cartoon Network seine Premiere feiern und einen Tag später auch beim Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Bei dem Projekt handelt es sich um ein weiteres Prequel innerhalb des «Iyanu»-Franchise, das auf der gleichnamigen Graphic Novel basiert.

Inhaltlich führt der Film in das Königreich Yorubaland, wo König Oba Adedeji vor einer folgenschweren Entscheidung steht: Er muss zwischen seinen beiden Söhnen, den Zwillingsprinzen Debo und Laja, einen Thronfolger bestimmen. Als er zögert, entfacht dies einen Konflikt mit weitreichenden politischen und spirituellen Konsequenzen.

Die Geschichte dient zugleich als erzählerische Grundlage für die zweite Staffel der Serie «Iyanu», die bereits seit März 2026 läuft. Fans erhalten damit zusätzliche Einblicke in die Hintergründe zentraler Figuren, darunter die Heldin Iyanu sowie ihre Gegenspielerin Adura. Schöpfer Roye Okupe betont, dass der Film vor allem Themen wie Macht, Vermächtnis und die Folgen von Entscheidungen in den Mittelpunkt stellt. Zugleich unterstreicht das Projekt den wachsenden internationalen Erfolg der Reihe, die mit afrikanisch inspirierten Fantasy-Elementen eine zunehmend globale Zielgruppe erreicht.

Kurz-URL: qmde.de/170329
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