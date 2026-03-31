Neue Stars für «The White Lotus»

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HBO erweitert den Cast der Erfolgsserie, jetzt ist unter anderem Geather Graham dabei.

Für die vierte Staffel vonhat HBO weitere prominente Namen bestätigt. Neu dabei sind unter anderem Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer und Laura Smet. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sollen in Frankreich stattfinden. Bereits zuvor hatte HBO eine ganze Reihe weiterer Darsteller bestätigt, darunter Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani und Chris Messina. Damit setzt die vielfach ausgezeichnete Serie einmal mehr auf ein hochkarätiges Ensemble, das verschiedene Generationen und internationale Märkte abdeckt.Wie gewohnt folgt die Handlung einer neuen Gruppe wohlhabender Hotelgäste sowie dem Personal eines luxuriösen Resorts  angesiedelt innerhalb einer Woche, in der sich hinter der glänzenden Fassade erneut Abgründe auftun dürften. Serienschöpfer Mike White zeichnet wieder als Autor und Regisseur verantwortlich und fungiert gemeinsam mit David Bernad und Mark Kamine als Executive Producer.«The White Lotus» zählt zu den größten Erfolgen von HBO in den vergangenen Jahren. Die Satire auf Reichtum, Privilegien und gesellschaftliche Spannungen wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit zahlreichen Emmys. Mit dem Wechsel nach Frankreich dürfte die Serie nun auch visuell neue Akzente setzen  und gleichzeitig ihr bewährtes Konzept aus luxuriösem Setting und menschlichen Abgründen fortführen.