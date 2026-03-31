CBS News baut Investigativ-Team aus

US-Fernsehen

Fünf preisgekrönte Journalistinnen und Journalisten sollen künftig für mehr exklusive Recherchen sorgen.

CBS News verstärkt seine Investigativ-Einheit deutlich und holt fünf neue, teils hochdekorierte Journalistinnen und Journalisten an Bord. Ziel ist es, die eigene Berichterstattung weiter zu schärfen und künftig noch stärker auf exklusive, aufdeckende Geschichten zu setzen. Neu zum Team stoßen unter anderem Daniel Gilbert, der zuvor für die The Washington Post tätig war, sowie Gabe Kaminsky von The Free Press. Ergänzt wird das Team durch drei interne Kräfte: Laura Geller, Jake Rosenwasser und Callie Teitelbaum wechseln innerhalb des Hauses in die sogenannte I-Unit.Chefredakteurin Bari Weiss betonte, dass CBS News gezielt in Journalismus investieren wolle, der dem Publikum neue Erkenntnisse liefert und gesellschaftliche Relevanz besitzt. Als Beispiel verwies sie auf jüngste Recherchen zu Betrugsfällen im US-Gesundheitssystem, die politische Konsequenzen nach sich gezogen haben.Mit der personellen Aufstockung will CBS News künftig verstärkt Themenfelder wie Gesundheit, Politik, Sport sowie den Umgang mit Steuergeldern beleuchten. Gleichzeitig soll die Verbreitung der Inhalte stärker plattformübergreifend erfolgen  insbesondere mit Blick auf digitale Kanäle und soziale Medien, wo investigative Inhalte zuletzt hohe Reichweiten erzielten.