«Almania» geht zu Ende: Finale Staffel in Produktion

Die SWR-Comedyserie «Almania» biegt auf die Zielgerade ein: Aktuell laufen die Dreharbeiten zur vierten und zugleich letzten Staffel. Die neuen Episoden sollen voraussichtlich 2027 in der ARD Mediathek veröffentlicht werden. Im Zentrum steht erneut Alman-Lehrer Frank Stimpel, gespielt von Phil Laude, der mit seiner Klasse ins letzte Schuljahr startet. Zwischen Abiturstress, Beziehungschaos und Identitätssuche bleibt der Ton der Serie gewohnt humorvoll und unangenehm-treffend. Auch in der finalen Staffel sorgt Stimpel mit seinem eigenwilligen Verständnis von Pädagogik für zahlreiche peinliche Momente sowohl im eigenen Liebesleben als auch im Umgang mit seinen Schülern.
Inhaltlich steuert die Serie auf einen großen Abschluss zu: Die Jugendlichen stehen vor richtungsweisenden Entscheidungen, während gleichzeitig die Abifahrt gegen Stimpels Willen unter dem Motto Malle für alle geplant wird. Damit greift die Serie erneut typische Klischees auf und überspitzt sie satirisch.
Neben Phil Laude kehren unter anderem Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov und Ludger Pistor zurück. Regie führt erneut David Gruschka, während Thomas Mielmann als Headautor fungiert. Produziert wird die Serie von DCM Pictures in Zusammenarbeit mit DiggiTales im Auftrag des SWR.
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