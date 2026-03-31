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«Geissens»: Erholung oder Dauerkrise?

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Nach einem vorübergehenden Zwischenhoch stürzte man letzte Woche überraschend ab auf 2,8 Prozent.

In der letzten Woche (23. März) brachen «Die Geissens» bei RTLZWEI nach einem vorübergehenden Zwischenhoch mit über sechs Prozent überraschend völlig ein auf ganz kritische 2,8 Prozent. Es blieben bloß 0,12 Millionen Verfolger aus der Alterskategorie 14-49 übrig. Zeichnet sich hier eine dauerhaftere Zeitenwende ab, oder handelt es sich nur um einen temporären Durchhänger?

Blickt man auf die Auswertung der Einschaltquoten, ist zu konstatieren, dass «Die Geissens» nun trotz Fußball zumindest wieder leicht mehr Luft zum Atmen hatte. Konkret leicht erhöhte 0,18 Millionen der 14-49-Jährige kamen für die erste Ausgabe zusammen und brachten ihr einen vertretbaren Anteil von 4,4 Prozent. Die Performance bei den älteren Zuschauenden lässt sich bloß auf richtig schlechte 1,7 Prozent durch 0,41 Millionen bemessen. Die zweite Folge des Abends hielt die Zielgruppen-Reichweite zwar stabil, sank in unmittelbarer Parallelität zu Deutschland-Spiel aber dennoch auf 3,5 Prozent. Der Auftakt zu einer neuen Woche von «Berlin - Tag & Nacht» verlief am Vorabend übrigens nicht gut: Nur haarige 2,9 Zielgruppen-Prozent bei 0,08 Millionen kamen zusammen. Insgesamt waren es 0,20 Millionen zu ganz üblen 1,0 Prozent.

Deutlich zufriedener konnte VOX mit seiner Primetime sein, wenngleich hier merkliche Fußball-Verluste aufkamen. Dort performte «Die Höhle der Löwen» erstmals in der laufenden Runde nur einstellig. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich zum Primetime-Start dennoch solide 8,2 Prozent durch 0,36 Millionen, womit man noch erster Fußball-Verfolger war. Insgesamt kam die Löwen-Sehbeteiligung in einen mittelmäßigen Bereich von 4,9 Prozent ob 1,14 Millionen. Eine Folge von «First Dates» lieferte am Vorabend übrigens nur einen schwächlichen Marktanteil mit ungewohnt tristen 5,6 Zielgruppen-Prozent (0,11 Millionen). Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,58 Millionen zu verhaltenen 3,9 Prozent. Zu betonen ist allerdings auch, dass es sich in dem Fall lediglich um eine alte Ausgabe handelte - mit frischem Stoff geht es erst nach Ostern weiter.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
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