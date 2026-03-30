ZDF feiert ab Mai 40 Jahre «Fernsehgarten»

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Bereits in der Auftaktfolge zur Saison wird Kiwi mit einer speziellen Ausgabe aufwarten, in der das Jubiläum im Zentrum steht.

Es geht es wieder los: Am Sonntag, 10. Mai 2026, Punkt 12 Uhr, startet derin die Sommersaison 2026  und feiert zugleich sein 40-jähriges Jubiläum. An 20 Sonntagen präsentiert Andrea Kiewel wieder live und Open Air vom "Fernsehgarten"-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg ein Showprogramm. Deutsche und internationale Musiker, Artistik, Tanz und Comedy, Spiele, Tipps und Servicethemen werden vom Sender versprochen. Auch soll es so manche Jubiläumsüberraschung über die ganze Saison verteilt geben.Bereits in der Auftaktfolge am Sonntag, 10. Mai 2026, wird Kiwi mit einer speziellen Ausgabe aufwarten: Natürlich wird das 40-jährige Jubiläum im Zentrum der Sendung stehen. Als Gäste wird sie Palina Rojinski, Marti Fischer, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Twins on Ice, Deine Freunde, Peggy March, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels und Stereoact x Lena Marie Engel begrüßen.Am 29. Juni 1986 ging der «ZDF-Fernsehgarten» erstmals auf Sendung. Andrea Kiewel sagt zu dem Anlass: "40 Sommer «Fernsehgarten»  das ist nicht einfach nur ein Geburtstag, das ist ein Jubiläum. Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen. Was im "Fernsehgarten" ganz einfach geht, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer der beste Part der Show sind: live, zum Anfassen, fröhlich, unbeschwert."