Serie über Jeffrey Epstein in Planung

US-Fernsehen

Sony Pictures Television entwickelt ein Drama über die Enthüllungen rund um den Missbrauchsskandal.

Die Produktionsfirma Sony Pictures Television arbeitet an einer neuen Miniserie über den Fall Jeffrey Epstein. Für das Projekt ist Laura Dern als Hauptdarstellerin vorgesehen, zudem soll sie auch als Executive Producer fungieren. Aktuell wird die Serie verschiedenen Sendern und Streamingdiensten angeboten.Die Produktion basiert auf dem Buch Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story der Journalistin Julie K. Brown. Dern wird in der Serie Brown verkörpern, die mit ihrer investigativen Arbeit beim Miami Herald maßgeblich dazu beitrug, den Fall neu aufzurollen und Epstein erneut ins Visier der Justiz zu bringen. Im Mittelpunkt steht Browns jahrelange Recherche, bei der sie Dutzende Opfer identifizierte, Überlebende dazu bewegte, öffentlich auszusagen, und schließlich dazu beitrug, die Ermittlungen gegen Epstein und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell neu anzustoßen. Die Serie soll insbesondere den umstrittenen Deal zwischen Epstein und den Behörden sowie die systematischen Versäumnisse beleuchten.Hinter dem Projekt steht unter anderem Adam McKay, der als Executive Producer beteiligt ist. McKay hat sich in den vergangenen Jahren mit gesellschaftskritischen Stoffen wie «The Big Short» oder «Dont Look Up» einen Namen gemacht. Das Drehbuch stammt von Sharon Hoffman, die gemeinsam mit Eileen Myers auch als Showrunnerin fungieren wird.