Bereits seit über zwölf Jahren setzt VOX am Samstagvorabend auf das Format «Harte Hunde Ralf Seeger greift ein». Die neue Staffel begann am 3. Januar um 19.05 Uhr. Der Titel der Premiere hieß Einbruch ins Tierheim und handelte von den Mitarbeitern in Witten. Nicht nur war ein Hund verschwunden, ein weiteres Tier war schwer verletzt. 1,26 Millionen Menschen sahen den emotionalen Auftakt, der auf sechs Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen verbuchte VOX 0,24 Millionen Zuschauer, sodass man auf starke 7,6 Prozent kam.
Sieben Tage später fuhr das Team ins nordrhein-westfälische Heinsberg, denn dort herrschte bei Hunderettung ohne Grenzen akuter Platzmangel. Rund 80 Hunde haben dort ihr Zuhause. Die zweite Folge verbuchte 1,01 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte VOX 4,9 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,22 Millionen, die Sendung fuhr mit 7,4 Prozent erneut ein sehr gutes Ergebnis ein.
Heimat für kranke Tiere hieß Folge drei, in der das Team zu Simone Dietrich nach Mittelfranken fuhr. Gemeinsam mit ihrem Mann kümmert sie sich um 60 Hunde. Jetzt muss gehandelt und der Sanierungsstau angepackt werden. Das Team filmte dieses Unterfangen, was am 17. Januar 1,02 Millionen Menschen zu Gesicht bekamen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei fünf Prozent. Mit 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr die Sendung sechs Prozent ein.
Einen Monat nach Weihnachten fuhr das Team um Ralf Seeger zur Justizvollzugsanstalt Bützow. Dort kämpft Tierschützerin Margret seit Jahren gegen das wachsende Problem der Streunerkatzen. Mit 1,07 Millionen Zusehenden wurde der zweithöchste Wert der Staffel eingefahren, der Marktanteil wuchs auf 5,2 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,21 Millionen, was zu 6,6 Prozent Marktanteil führte.
Weniger Erfolg hatte die Folge Zuflucht der Angsthunde, die sich im niedersächsischen Großefehn abspielte. Nur noch 0,92 Millionen Menschen schalteten ein, das bedeutete viereinhalb Prozent. Bei den jungen Menschen ließ das Interesse auf 0,15 Millionen nach, der Marktanteil rutschte auf viereinhalb Prozent. Die finale Folge Neue Hoffnung im Tierhospiz führte an den Pferdeschutzhof Seelengefährten in Niedersachsen. 0,97 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die auf 4,7 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen erreicht, das führte zu 7,4 Prozent.
Die elfte Staffel von «Harte Hunde Ralf Seeger greift ein» erreichte 1,04 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, im Vorjahr wurden noch 1,13 Millionen Zuschauer erreicht. Der Marktanteil rutschte von 5,4 auf 5,1 Prozent. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen waren 0,21 Millionen, im vergangenen Januar und Februar waren noch 0,24 Millionen dabei. Der Marktanteil blieb mit 6,6 Prozent stabil liegt aber leicht unter dem Senderschnitt.
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