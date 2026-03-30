«Bear Grylls Is Running Wild»: Neue Staffel startet im April

US-Fernsehen

Prominente Gäste stellen sich extremen Survival-Herausforderungen rund um den Globus.

Abenteuer-Experte Bear Grylls kehrt mit neuen Folgen vonzurück: Die neue Staffel startet am 21. April beim US-Sender FOX und ist anschließend auch über Hulu abrufbar. Für die neuen Episoden hat Grylls erneut zahlreiche prominente Gäste gewonnen. Mit dabei sind unter anderem Elizabeth Banks, Rhys Darby, Colman Domingo, Tiffany Haddish, Matthew McConaughey, Machine Gun Kelly, Michelle Monaghan und Uma Thurman.Das Konzept bleibt unverändert: Grylls führt jeweils einen prominenten Gast für rund 48 Stunden in extreme Naturgebiete und stellt ihn dort vor physische und mentale Herausforderungen. Neben spektakulären Survival-Szenarien stehen auch persönliche Gespräche im Fokus, die den Zuschauerinnen und Zuschauern neue Einblicke in die Stars ermöglichen sollen.Die neue Staffel führt durch einige der härtesten Landschaften der Welt  von Gletschern in Norwegen über die Berge von Wales bis hin zu Wüsten und Canyons. Dabei müssen sich die Teilnehmer unter anderem Gletscherüberquerungen, riskanten Abseilaktionen und sogar einem Fallschirmsprung aus großer Höhe stellen. Produziert wird die Reihe von Propagate Content und The Natural Studios.