Neue Luftfahrt-Serie hebt bei National Geographic ab

Beim Pay-TV-Sender National Geographic kommen neue Geschichten: Den Auftakt macht am Dienstag, 26. Mai um 21.10 Uhr, die zehnteilige Serie «Flugzeuge, die die Welt veränderten». Nur einen Tag später, am 27. Mai, folgt um 21.00 Uhr die zweite Staffel von «Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof». Damit setzt der Sender weiterhin auf hochwertige Technik- und Alltagsdokumentationen in der Primetime.
«Flugzeuge, die die Welt veränderten» beleuchtet mehr als 125 Jahre Luftfahrtgeschichte und stellt ikonische Maschinen in den Mittelpunkt, die ganze Epochen geprägt haben. Die britische Produktion zeigt, wie Flugzeuge nicht nur technische Meilensteine darstellten, sondern auch gesellschaftliche und politische Entwicklungen beeinflussten. So wird etwa die Supermarine Spitfire als Symbol des Widerstands im Zweiten Weltkrieg eingeordnet, während die Boeing 747 das Fliegen für die breite Masse zugänglich machte. Auch die Concorde, die das Überschallzeitalter im Linienverkehr einläutete, wird thematisiert. Ergänzt wird die Serie durch Experteninterviews, Archivmaterial und aufwendig gestaltete 3D-Visualisierungen.
Direkt im Anschluss an den Serienstart baut National Geographic sein Mittwoch-Line-up weiter aus: Mit «Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof» geht eine bereits etablierte Doku in die zweite Staffel. Im Fokus steht der Amsterdamer Hauptbahnhof, der täglich von rund 200.000 Menschen frequentiert wird. Die Serie zeigt den komplexen Betrieb hinter den Kulissen und begleitet die rund 900 Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Besonders bei Großereignissen wie dem Amsterdam Dance Event oder dem Segelfestival SAIL geraten die Abläufe an ihre Grenzen, wenn zusätzliche Besuchermassen den Bahnhof fluten.
Neben logistischen Herausforderungen widmet sich die Reihe auch den menschlichen Geschichten vor Ort. Sozialarbeiter kümmern sich um Obdachlose, während Touristen betreut werden und Sicherheitskräfte rund um die Uhr im Einsatz sind. Gleichzeitig wird deutlich, welche organisatorischen Leistungen notwendig sind, um einen der meistfrequentierten Verkehrsknotenpunkte Europas am Laufen zu halten.
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