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3sat zeigt Doku über Deso Dogg und eine verhängnisvolle Liebesgeschichte

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Der Kultursender setzt auf eine außergewöhnliche True-Crime-Dokumentation über Radikalisierung, Propaganda und persönliche Verstrickung.

Der Kultursender 3sat zeigt Anfang April den Dokumentarfilm «Die Honigfalle  Eine wahre Geschichte über Liebe, Lügen und das FBI» als Free-TV-Premiere. Die Produktion von Chris Moukarbel ist bereits ab dem 6. April 2026 in der 3sat-Mediathek abrufbar und wird am 8. April um 20:15 Uhr linear ausgestrahlt.

Im Zentrum steht der Lebensweg von Denis Cuspert, der unter seinem Künstlernamen Deso Dogg zunächst als Gangster-Rapper Aufmerksamkeit suchte. Der Durchbruch blieb jedoch aus. Während einer Haftstrafe radikalisierte sich Cuspert, konvertierte zum Islam und entwickelte sich in der Folge zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Propagandisten des sogenannten Islamischen Staates. In Syrien schloss er sich dschihadistischen Gruppen an und wurde durch Social-Media-Videos zu einer zentralen Figur extremistischer Öffentlichkeitsarbeit.

Eine besondere Wendung erhält die Geschichte durch Daniela Greene. Die FBI-Übersetzerin sollte Cuspert ursprünglich im Rahmen einer verdeckten Operation kontaktieren und ihn zur Festnahme bewegen. Stattdessen entwickelt sich eine persönliche Beziehung: Greene verliebt sich in den Extremisten, verlässt heimlich die USA und folgt ihm nach Syrien, wo sie ihn schließlich heiratet. Der Film zeichnet diese außergewöhnliche Geschichte zwischen Geheimdienstoperation und emotionaler Abhängigkeit nach. Während Cuspert mutmaßlich bei einem Drohnenangriff ums Leben kam, gelang Greene später die Rückkehr in die USA.

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