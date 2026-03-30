«Terra X» begibt sich auf Spurensuche nach nachhaltigem Wissen der Vergangenheit

Das ZDF widmet sich am Sonntag, den 26. April 2026, um 19:30 Uhr in «Terra X» dem Thema nachhaltiges Wissen aus vergangenen Zeiten. Die Dokumentation «Vergessenes Wissen Das Erbe der Ahnen» von Cristina Trebbi und Susanne Utzt ist bereits ab dem 15. April vorab im Streaming verfügbar und spannt einen globalen Bogen von Europa über Asien bis nach Amerika.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen lange vor dem Begriff der Nachhaltigkeit ressourcenschonend lebten. Die Doku zeigt unter anderem, wie traditionelle Höhlenhäuser in Spanien auch ohne moderne Technik für natürliche Kühlung sorgen. In Japan wird das Müllvermeidungssystem der Edo-Zeit beleuchtet, das als Vorbild für heutige Konzepte der Kreislaufwirtschaft dienen kann.
Darüber hinaus greift «Terra X» weitere historische Beispiele auf: So gab es bereits im Mittelalter am Bodensee Fangquoten, die eine nachhaltige Fischerei ermöglichten. In Kanada wiederum nutzten indigene Gemeinschaften gezielte Feuerpraktiken, um Landschaften zu schützen und Großbrände zu verhindern. Auch die schwimmenden Gärten der Azteken in Mexiko werden als innovatives System vorgestellt, das angesichts steigender Meeresspiegel neue Relevanz gewinnen könnte.
Die Dokumentation verdeutlicht, dass viele Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen bereits in der Vergangenheit existierten. «Vergessenes Wissen Das Erbe der Ahnen» macht deutlich, dass ein Blick zurück oft Inspiration für die Zukunft liefert und dass traditionelle Techniken in Zeiten des Klimawandels neue Bedeutung erlangen können.
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