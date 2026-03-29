«Raising Chelsea»: Disney+ begleitet Reality-Paar

Mit «Raising Chelsea» bringt Disney+ Anfang April ein neues Reality-Format an den Start. Die dreiteilige Serie feiert am 2. April Premiere und begleitet das bekannte TV-Paar beim nächsten großen Schritt ihres Lebens. Im Fokus stehen Jamie Laing und Sophie Habboo, die vielen Zuschauern aus «Made in Chelsea» bekannt sind. Die Serie dokumentiert ihren Weg in Richtung Elternschaft von der ersten Schwangerschaft über Unsicherheiten und Vorbereitungen bis hin zur Geburt ihres Kindes.
Dabei zeigt «Raising Chelsea» bewusst die weniger glamourösen Seiten dieses Lebensabschnitts: Zwischen medizinischen Fragen, familiären Erwartungen und beruflichen Herausforderungen geraten die beiden immer wieder an ihre Grenzen.
Während Laing mit seiner neuen Rolle als Vater hadert, versucht Habboo, Karriere und bevorstehende Mutterschaft miteinander zu vereinbaren. Das Format setzt auf eine intime, persönliche Erzählweise und verbindet emotionale Momente mit humorvollen Einblicken in den Alltag des Paares.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel