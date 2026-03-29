«SisterS» geht weiter: Zweite Staffel startet im April

US-Fernsehen

Die irisch-kanadische Comedy-Drama-Serie kehrt mit neuen Folgen bei Acorn TV zurück.

Die Seriekehrt mit einer zweiten Staffel zurück: Die neuen Episoden feiern am 22. April ihre Premiere bei Acorn TV. Nach der ersten Staffel, die 2023 startete, setzt die Produktion ihre Geschichte rund um zwei ungleiche Halbschwestern fort. Produziert wurde «SisterS» als internationale Koproduktion zwischen Irland und Kanada, unter anderem für RTÉ One und Crave. Mit der zweiten Staffel baut die Serie ihren internationalen Weg weiter aus und soll insbesondere auf dem US-Markt über Acorn TV ein breiteres Publikum erreichen.Im Mittelpunkt stehen erneut Sare und Suze, gespielt von den Serienschöpferinnen Sarah Goldberg und Susan Stanley. Die beiden Frauen könnten unterschiedlicher kaum sein und treffen erst als Erwachsene aufeinander, nachdem sie erfahren, dass sie denselben Vater haben. Schon in der ersten Staffel führte sie ihre gemeinsame Reise nach Irland  eine Mischung aus Roadtrip, Familiendrama und schwarzem Humor.Die Serie verbindet emotionale Themen wie familiäre Brüche, Identität und Vergangenheit mit einem oft bissigen, teils absurden Humor. Auch in Staffel zwei dürften die komplizierten Dynamiken zwischen den beiden Hauptfiguren im Zentrum stehen, während neue Begegnungen und Konflikte ihren Weg weiter prägen.