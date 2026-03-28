«Scooby-Doo»-Serie: Paul Walter Hauser neu im Cast

Die geplante Live-Action-Serie rund um «Scooby-Doo» nimmt weiter Gestalt an: Paul Walter Hauser wurde nun als festes Ensemblemitglied verpflichtet. Welche Rolle er genau übernimmt, ist bislang noch nicht bekannt. Bereits zuvor hatte Netflix die Besetzung der ikonischen Figuren bestätigt: Mckenna Grace spielt Daphne Blake, Tanner Hagen übernimmt Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson verkörpert Velma Dinkley und Maxwell Jenkins ist als Fred Jones zu sehen.
Die Serie versteht sich als moderne Neuinterpretation der bekannten Vorlage. Im Mittelpunkt steht die Entstehungsgeschichte der Mystery Inc.: Während eines letzten gemeinsamen Sommers im Ferienlager geraten Shaggy und Daphne in einen rätselhaften Fall rund um einen herrenlosen Doggenwelpen, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes wurde. Gemeinsam mit Velma und Freddy entwickeln sie sich zu jenem Ermittlerteam, das Fans seit Jahrzehnten kennen allerdings mit deutlich düstereren Untertönen.
Hinter dem Projekt stehen Josh Appelbaum und Scott Rosenberg als Showrunner. Zudem ist mit Greg Berlanti ein erfahrener Serienproduzent an Bord. Die Pilotfolge wird von Toby Haynes inszeniert. Mit der Serie greift Netflix auf eine der langlebigsten Marken der Popkultur zurück: Seit über 50 Jahren begeistert «Scooby-Doo» Generationen von Zuschauern.
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