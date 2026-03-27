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Auch «Die Maiwald» beginnt mau

Fabian Riedner von 27. März 2026, 08:22 Uhr

Im Anschluss an «Markus Lanz» mit Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess war noch die Free-TV-Premiere «Eternal» von Ulaa Salim zu sehen.

3,72 und 3,33 Millionen Zuschauer erreichten die ersten beiden Ausgaben von «Einfach Elli» im «Die Maiwald» mit Doris Schretzmayer, Michael A. Grimm und Nonseé Neu auf Sendung geschickt. Mit einer Notlüge kann die Tierärztin Dr. Johanna Maiwald den jungen Uniabsolventen Kami Karner (Atrin Hadhdoust) nach Maria Alm locken. 3,00 Millionen Menschen sahen die erste Folge, die Claudia Matschulla und Arnd Mayer schrieben. Die Regiearbeit von Tina Kriwitz verbuchte 13,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,25 Millionen ermittelt, das führte zu 6,1 Prozent.



Das von Marietta Slomka moderierte «heute journal» sicherte sich zwischen 21.45 und 22.15 Uhr 3,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent. Die Informationssendung aus Mainz holte 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 8,3 Prozent. Die Talkshow mit «Maybrit Illner» hatte das Thema Abstiegsangst im Land - Wann liefert Schwarz-Rot?. Zu Gast waren CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Anke Rehlinger, SPD-Vize und Ministerpräsidentin im Saarland, Ökonom Gabriel Felbermayr, neues Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Kristina Dunz vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). 1,92 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 13,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, das führte zu 7,3 Prozent.



Bei «Markus Lanz» schalteten 1,26 Millionen Zuschauer ein, der Talk mit Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess, Ökonom Moritz Schularick, Energieökonomin Claudia Kemfert und Andreas Peichl kam auf 15,8 Prozent. Die Sendung, die bis 00.30 Uhr andauerte, verbuchte 0,18 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil bei den jungen Zusehenden wurde auf 11,2 Prozent taxiert. Das «heute journal update» erreichte im Anschluss 0,76 Millionen.



Die Free-TV-Premiere von «Eternal» sahen 0,23 Millionen Zuschauer. Der Film handelte vom jungen Forscher Elias, der sich gegen eine gemeinsame Zukunft mit Anita entscheidet. Doch Jahre später holt ihn seine Entscheidung wieder ein. Bei seiner Mission zur Schließung einer gefährlichen Erdspalte suchen Elias Visionen eines gemeinsamen Lebens mit Anita heim. Das brachte dem 3,72 und 3,33 Millionen Zuschauer erreichten die ersten beiden Ausgaben von «Einfach Elli» im ZDF . In dieser Woche wurde die erste Folge vonmit Doris Schretzmayer, Michael A. Grimm und Nonseé Neu auf Sendung geschickt. Mit einer Notlüge kann die Tierärztin Dr. Johanna Maiwald den jungen Uniabsolventen Kami Karner (Atrin Hadhdoust) nach Maria Alm locken. 3,00 Millionen Menschen sahen die erste Folge, die Claudia Matschulla und Arnd Mayer schrieben. Die Regiearbeit von Tina Kriwitz verbuchte 13,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,25 Millionen ermittelt, das führte zu 6,1 Prozent.Das von Marietta Slomka moderiertesicherte sich zwischen 21.45 und 22.15 Uhr 3,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent. Die Informationssendung aus Mainz holte 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 8,3 Prozent. Die Talkshow mithatte das Thema Abstiegsangst im Land - Wann liefert Schwarz-Rot?. Zu Gast waren CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Anke Rehlinger, SPD-Vize und Ministerpräsidentin im Saarland, Ökonom Gabriel Felbermayr, neues Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Kristina Dunz vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). 1,92 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 13,2 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, das führte zu 7,3 Prozent.Beischalteten 1,26 Millionen Zuschauer ein, der Talk mit Ex-Volkswagen-Chef Herbert Diess, Ökonom Moritz Schularick, Energieökonomin Claudia Kemfert und Andreas Peichl kam auf 15,8 Prozent. Die Sendung, die bis 00.30 Uhr andauerte, verbuchte 0,18 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil bei den jungen Zusehenden wurde auf 11,2 Prozent taxiert. Daserreichte im Anschluss 0,76 Millionen.Die Free-TV-Premiere vonsahen 0,23 Millionen Zuschauer. Der Film handelte vom jungen Forscher Elias, der sich gegen eine gemeinsame Zukunft mit Anita entscheidet. Doch Jahre später holt ihn seine Entscheidung wieder ein. Bei seiner Mission zur Schließung einer gefährlichen Erdspalte suchen Elias Visionen eines gemeinsamen Lebens mit Anita heim. Das brachte dem ZDF gruselige 7,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,04 Millionen jungen Zuschauern wurden 7,2 Prozent eingefahren.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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