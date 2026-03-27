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Der Zug für Barth und Raab ist abgefahren

Fabian Riedner von 27. März 2026, 08:25 Uhr

Sowohl Mario Barth als auch Stefan Raab stehen nicht für hohe Zuschauerzahlen. Die Sendungen sind am Donnerstag weiterhin schwach geblieben.



RTL warb in der Ankündigung von «Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy» für einen Comedyabend der Extraklasse. Dafür hatte man sich Ralf Schmitz, Bülent Ceylan, Rüdiger Hoffmann, Ingmar Stadelmann, Abdel Boudii, Ingo Appelt und Markus Krebs geladen, die zusammen mit Mario Barth auftraten. Doch an diesem Donnerstag waren nur 1,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei schlechten 5,2 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nur 0,23 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 6,0 Prozent.



Mitte Januar 2026 schickte



Zwischen 22.45 und 00.00 Uhr lief bei «Die Stefan Raab Show» mit «Deutschland sucht den Superstar»-Jurorin Isi Glück, die Show stürzte im Februar und März auf 0,29 Millionen Zuschauer ab (26. Februar). Bei den Umworbenen wurden am 19. März mit 70.000 Zusehenden ein Negativrekord eingefahren, der Marktanteil lag damals bei 3,6 Prozent. In dieser Woche entschieden sich 0,55 Millionen Menschen für Raab, die Sendung fuhr einen Marktanteil von 4,9 Prozent ein. Bei den Umworbenen wurden 0,14 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei schwachen 6,8 Prozent.



Das «RTL Nachtjournal» zählte 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,08 Millionen gezählt, das bedeutete 6,1 Prozent. «RTL Nachtjournal Spezial» drehte sich um die Epstein-Files. 0,25 Millionen Menschen sahen das Special. Mit 0,08 Millionen aus der Zielgruppe fuhr RTL 7,2 Prozent Marktanteil ein.

RTL warb in der Ankündigung vonfür einen Comedyabend der Extraklasse. Dafür hatte man sich Ralf Schmitz, Bülent Ceylan, Rüdiger Hoffmann, Ingmar Stadelmann, Abdel Boudii, Ingo Appelt und Markus Krebs geladen, die zusammen mit Mario Barth auftraten. Doch an diesem Donnerstag waren nur 1,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei schlechten 5,2 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nur 0,23 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 6,0 Prozent.Mitte Januar 2026 schickte RTL eine Wiederholung auf Sendung, die auf 1,07 Millionen Zuschauer kam. Bei den jungen Leuten wurden 0,21 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei schlechten 4,7 Prozent. Knapp vier Wochen später kam eine neue Ausgabe, die nur noch 0,95 Millionen Zuschauer erreichte. In der Zielgruppe musste man sich mit 0,18 Millionen und 4,2 Prozent zufriedengeben.Zwischen 22.45 und 00.00 Uhr lief bei RTL mit «Deutschland sucht den Superstar»-Jurorin Isi Glück, die Show stürzte im Februar und März auf 0,29 Millionen Zuschauer ab (26. Februar). Bei den Umworbenen wurden am 19. März mit 70.000 Zusehenden ein Negativrekord eingefahren, der Marktanteil lag damals bei 3,6 Prozent. In dieser Woche entschieden sich 0,55 Millionen Menschen für Raab, die Sendung fuhr einen Marktanteil von 4,9 Prozent ein. Bei den Umworbenen wurden 0,14 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei schwachen 6,8 Prozent.Daszählte 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,08 Millionen gezählt, das bedeutete 6,1 Prozent.drehte sich um die Epstein-Files. 0,25 Millionen Menschen sahen das Special. Mit 0,08 Millionen aus der Zielgruppe fuhr RTL 7,2 Prozent Marktanteil ein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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