Tubi kündigt «Remember Me» an

US-Fernsehen

Der Streamingdienst setzt weiter auf junge Zielgruppen. Der Mystery-Stoff von Christopher Pike bekommt Neuauflage.

Der kostenlose Streamingdienst Tubi baut sein Angebot für junge Zuschauer weiter aus und hat miteinen neuen Young-Adult-Thriller angekündigt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Christopher Pike und soll insbesondere die Generation Z ansprechen. Die Hauptrollen übernehmen Brec Bassinger und Charlie Gillespie. Inszeniert wird das Projekt von Danishka Esterhazy, während Suzanne Keilly das Drehbuch beisteuert.Im Zentrum steht die Teenagerin Shari Cooper  doch die ist bereits tot. Nach einem mysteriösen Sturz von einem Hochhaus versucht sie aus dem Jenseits heraus, ihren eigenen Mord aufzuklären. Besonders brisant: Einer ihrer Freunde könnte der Täter sein. Gleichzeitig wird sie von einer düsteren, übernatürlichen Bedrohung verfolgt, die ihr endgültiges Ende bedeuten könnte.Bassinger verkörpert die verstorbene Shari, die zwischen Trauer, Angst und Entschlossenheit nach Antworten sucht. Gillespie spielt Peter Nichols, der als rationaler Gegenpol fungiert, während sich die Ereignisse zunehmend ins Unheimliche entwickeln. Ergänzt wird der Cast unter anderem durch Mila Rayne, Phoebe Lyons und Matthew Vey.