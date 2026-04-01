Silke Bodenbender: Wir müssen nicht perfekt sein

Interview

In «Fast perfekte Frauen» erzählt Silke Bodenbender von einer Frau zwischen Kontrolle und innerem Zusammenbruch. Im Interview spricht sie über gesellschaftliche Erwartungen, kollektive Stärke  und warum es befreiend sein kann, Schwäche zuzulassen.

Ich fand es spannend, eine Figur zu spielen, die nach außen zunächst so kontrolliert und unnahbar wirkt, aber unter der Oberfläche brodelt es permanent. Das Spiel zwischen Selbstkontrolle und Kontrollverlust hat mich gereizt. Wie Menschen im wirklichen Leben faszinieren mich auch fiktive Figuren durch ihre Brüche.Zu Beginn der Geschichte versteckt Suse sich in einer Art Schutzhaut und man erhascht nur selten einen Blick auf ihre Ängste und Sorgen, die aber immer unterschwellig präsent sind. Je mehr sie sich dann selbst in Frage stellt, desto durchlässiger wird ihre Schutzhaut, die nicht plötzlich abfällt, sondern zunächst langsam weicher wird. Als sie ihr dann aber doch sehr harsch weggerissen wird, muss sie entscheiden, ob sie sich zeigen und oder ob sie davonlaufen will.Unterschiedliche Charaktere, die sich nicht aus dem Weg gehen können, sind dramaturgisch ein Geschenk, so entsteht Spannung, ohne die es keine Geschichten gibt, ob tragisch oder komisch.Suse lernt die anderen Frauen nur kennen, weil sie für einen Podcast recherchiert, dessen Macher die ziemlich klare Absicht hat, Kuren öffentlich zu diskreditieren. Während der Kur sieht Susi dann, dass diese Sicht der Dinge überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, die sie aber immer noch verdrehen könnte, was ihr Auftraggeber von ihr einfordert. In diesem Moment muss sie sich entscheiden, ob sie mit ihrer Arbeit irgendwie Geld verdienen möchte, oder ob sie als verantwortungsvolle Journalistin handeln möchte.Bis heute übernehmen auch berufstätige Frauen einen Großteil der Care-Arbeit, sei es in der Kindererziehung, sei es in der Pflege, was oft eine große Belastung darstellt. Insofern spiegelt der Film eine Realität wider, wie sie ihn vermutlich viele Frauen heutzutage empfinden, wobei er vielen Problemen durch Humor und Herzlichkeit immer wieder auch ihre Schwere nimmt.Befreiend ist das vor allem in der Gruppe mit anderen, die sich ihrerseits öffnen. So kann aus der Schwäche der einzelnen eine gemeinsame Stärke werden.Meine Eltern waren sehr fortschrittlich und ich wurde so erzogen, dass man als Mädchen und Frau in nichts zurückstehen muss und sich auch für andere einsetzt. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit gerade auch außerhalb des Freundeskreises. Aber natürlich ist das nicht nur eine individuelle Aufgabe, sondern es müssen gesellschaftliche Lösungen gefunden werden.Es war wunderbar und äußerst lustig! Wir haben alle eine wirklich gute Zeit miteinander gehabt und uns allen einander den Raum gelassen, den man braucht, um eine Figur zum Leben zu erwecken.Der Ortswechsel ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt so einer Kur, in der man sich ja zumindest vorübergehend von den Zwängen des Alltags befreit und in einem geschützten Umfeld austauschen und fallen lassen kann. Der breite Nordseestrand, der weite Blick aufs Wasser und der alles wegblasende Wind sind da natürlich ideal.Der Humor ist auch innerhalb der Geschichte ein ganz wichtiger Bestandteil der Heilung, weil sich durch ihn vieles mit etwas Distanz erleben lässt, ohne dass man es verdrängt. Nicht umsonst heißt es, dass Lachen die beste Medizin ist.Vielleicht die Idee, dass eine kollektive Kraft entstehen kann, wenn wir achtsam mit uns und unserem Umfeld umgehen, Bewertungen über Bord werfen und uns einander zeigen, mit unseren Ängsten und Makeln. Wir müssen nicht perfekt sein, dürfen aber auch den Mut haben, uns und die Dinge um uns zu ändern, das öffnet Türen und Horizonte.Ich finde nicht, dass der Film von Trauer handelt, eher im Gegenteil: Die Frauen lassen die Trauer hinter sich und finden neue Lebenskraft, und das passt ja ganz gut in den Frühling.