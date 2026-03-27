Primetime-Check

Donnerstag, 26. März 2026

Fabian Riedner von 27. März 2026, 08:35 Uhr

Wie erfolgreich ist der Start von «Die Maiwald»? Kommt Mario Barth mit seinem Prominenten wieder auf über eine Million Zuschauer?

Die vierte Ausgabe von «Der Dänemark-Krimi» erreichte 6,50 Millionen Zuschauer im Ersten, die Sendung fuhr 28,7 Prozent bei allen sowie 7,6 Prozent bei den jungen Menschen ein. Die letzte «Monitor»-Folge mit Georg Restle sahen 2,57 Millionen Zuschauer, das führte zu 13,3 Prozent bei allen sowie 5,8 Prozent bei den jungen Menschen. Die von Susanne Stichler moderierten «Tagesthemen» erreichten 2,06 Millionen Zuschauer und 13,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 9,5 Prozent eingefahren.



Das Debüt von «Die Maiwald» erfolgte vor 3,00 Millionen Zuschauern, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 13,2 Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Menschen fuhr man 6,1 Prozent ein. Das «heute journal» sammelte 3,29 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent gemessen. Bei «Maybrit Illner» sahen 1,92 Millionen Menschen zu, die Marktanteile bewegten sich bei 13,2 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent bei den jungen Menschen.



«Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy» sahen 1,08 Millionen Menschen bei RTL, mit 0,23 Millionen aus der Zielgruppe holte man 6,0 Prozent. «Die Stefan Raab Show» hatte im Anschluss 0,55 Millionen, bei den Umworbenen wurden 0,14 Millionen und 6,8 Prozent gezählt. Eine neue Folge von «Germanys Next Topmodel» brachte ProSieben 1,27 Millionen Zuschauer, mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 15,6 Prozent erreicht. «Hast du Töne?» erreichte lediglich 0,71 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 5,9 Prozent verbucht. «Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher» kam auf 0,33 Millionen, die Wiederholung erreichte nur 2,7 Prozent.



RTLZWEI holte mit «Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez» 0,39 Millionen Zuschauer, die Sendung über Schnekes Stripcontest sahen 4,4 Prozent der jungen Menschen. Die Wiederholung von «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» brachte 4,7 Prozent bei den Umworbenen. «Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern» sicherte Kabel Eins 0,69 Millionen Zuschauer, die Doku-Soap aus Australien verbuchte 6,7 Prozent. «German Cops» fuhr noch 0,35 Millionen und 3,5 Prozent in der Zielgruppe ein.



«Infinite  Lebe unendlich» mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor sicherte VOX 0,79 Millionen Zuschauer, die US-Produktion sorgte für 6,4 Prozent in der Zielgruppe. Ab 22.20 Uhr sahen 0,51 Millionen Zuschauer «James Bond 007 - Man lebt nur zweimal», der Spielfilm mit Sean Connery verbuchte 0,11 Millionen junge Zuschauer. Bei den jungen Erwachsenen standen 5,5 Prozent auf der Uhr.

Die vierte Ausgabe vonerreichte 6,50 Millionen Zuschauer im Ersten, die Sendung fuhr 28,7 Prozent bei allen sowie 7,6 Prozent bei den jungen Menschen ein. Die letzte-Folge mit Georg Restle sahen 2,57 Millionen Zuschauer, das führte zu 13,3 Prozent bei allen sowie 5,8 Prozent bei den jungen Menschen. Die von Susanne Stichler moderiertenerreichten 2,06 Millionen Zuschauer und 13,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 9,5 Prozent eingefahren.Das Debüt vonerfolgte vor 3,00 Millionen Zuschauern, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 13,2 Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Menschen fuhr man 6,1 Prozent ein. Dassammelte 3,29 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 16,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent gemessen. Beisahen 1,92 Millionen Menschen zu, die Marktanteile bewegten sich bei 13,2 Prozent bei allen sowie 7,3 Prozent bei den jungen Menschen.sahen 1,08 Millionen Menschen bei RTL, mit 0,23 Millionen aus der Zielgruppe holte man 6,0 Prozent.hatte im Anschluss 0,55 Millionen, bei den Umworbenen wurden 0,14 Millionen und 6,8 Prozent gezählt. Eine neue Folge vonbrachte ProSieben 1,27 Millionen Zuschauer, mit 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 15,6 Prozent erreicht.erreichte lediglich 0,71 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 5,9 Prozent verbucht.kam auf 0,33 Millionen, die Wiederholung erreichte nur 2,7 Prozent.RTLZWEI holte mit0,39 Millionen Zuschauer, die Sendung über Schnekes Stripcontest sahen 4,4 Prozent der jungen Menschen. Die Wiederholung vonbrachte 4,7 Prozent bei den Umworbenen.sicherte Kabel Eins 0,69 Millionen Zuschauer, die Doku-Soap aus Australien verbuchte 6,7 Prozent.fuhr noch 0,35 Millionen und 3,5 Prozent in der Zielgruppe ein.mit Mark Wahlberg und Chiwetel Ejiofor sicherte VOX 0,79 Millionen Zuschauer, die US-Produktion sorgte für 6,4 Prozent in der Zielgruppe. Ab 22.20 Uhr sahen 0,51 Millionen Zuschauer, der Spielfilm mit Sean Connery verbuchte 0,11 Millionen junge Zuschauer. Bei den jungen Erwachsenen standen 5,5 Prozent auf der Uhr.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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