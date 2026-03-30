«A Tale of Two Cities»: Dickens-Verfilmung mit neuen Infos

England

Kit Harington, François Civil und Mirren Mack übernehmen die Hauptrollen in der vierteiligen Miniserie.

Die Literaturverfilmungnimmt Gestalt an: Für die neue BBC-Produktion wurden erste Informationen veröffentlicht. Die vierteilige Serie basiert auf dem berühmten Roman von Charles Dickens und soll in Großbritannien bei BBC sowie international unter anderem bei MGM+ ausgestrahlt werden. Verantwortlich für die neue Adaption ist Autor Daniel West, während Richard Clark Regie führt. Produziert wird die Serie von Federation Stories und Thriker Films.In den Hauptrollen stehen Kit Harington als Sydney Carton, François Civil als Charles Darnay und Mirren Mack als Lucie Manette. Im Zentrum der Geschichte steht ein komplexes Beziehungsgeflecht, das sich vor dem Hintergrund politischer Spannungen zwischen Frankreich und Großbritannien im späten 18. Jahrhundert entfaltet.Die Handlung setzt im Jahr 1782 ein: Lucie Manette erfährt, dass ihr lange totgeglaubter Vater möglicherweise noch lebt. Der französische Emigrant Charles Darnay, der ihr diese Nachricht überbringt, gerät jedoch unter Spionageverdacht und wird verhaftet. Um ihn zu retten, wendet sich Lucie an den brillanten, aber innerlich zerrissenen Anwalt Sydney Carton. Daraus entwickelt sich nicht nur ein dramatischer Rettungsversuch, sondern auch ein emotional aufgeladener Liebeskonflikt zwischen den drei Figuren.