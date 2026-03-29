«Nobody Wants This»: Netflix startet Dreharbeiten für Staffel 3

«Nobody Wants This» geht in die nächste Runde: Wie Netflix bekanntgab, haben in Los Angeles die Dreharbeiten zur dritten Staffel begonnen. Die neuen Episoden sollen im Laufe des Jahres 2026 veröffentlicht werden. Zum Ensemble gehören erneut Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons und Jackie Tohn. Im Zentrum der Geschichte steht weiterhin die Beziehung zwischen Podcast-Host Joanne und Rabbi Noah, deren ungewöhnliche Liebesgeschichte bereits in den ersten beiden Staffeln für viel Aufmerksamkeit sorgte.
Die Serie zählt zu den internationalen Erfolgen des Streamingdienstes: Die ersten beiden Staffeln hielten sich insgesamt zwölf Wochen in den globalen Netflix-Top-10-Charts und erreichten in 89 Ländern die Top Ten, darunter 43 Mal Platz eins. Besonders nach dem Start der zweiten Staffel im Oktober 2025 gewann auch die erste Staffel erneut an Popularität.
Hinter «Nobody Wants This» steht Creatorin Erin Foster, während unter anderem Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan als Showrunner fungieren. Produziert wird die Serie von 20th Television. Mit dem Start der Dreharbeiten setzt Netflix seinen Fokus auf bewährte Comedy-Formate fort, die weltweit ein breites Publikum erreichen.
Quotenmeter urteilte zur zweiten Staffel: So schön die einzelnen Geschichten zwischen Joanne und Noah sind, im Gesamtbild lässt sich sagen, dass die modernen Juden weiterhin stark an ihren Regeln festhalten. Noah hat Schattenseiten wie seinen unbedingten Geltungsdrang und möchte zugleich von seinen Gemeinden anerkannt werden. Das führt dazu, dass er Joanne zur Konvertierung drängt, wodurch die Beziehung immer wieder brüchig wird. In der dritten Staffel müssen die Autoren unbedingt an Noahs Charakter feilen, denn zunehmend fällt er als altruistischer Gläubiger auf, dessen Religion wichtiger ist als seine zwischenmenschlichen Beziehungen.
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