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Heidi Klum erreicht 15,6 Prozent in der Zielgruppe

Fabian Riedner von 27. März 2026, 08:27 Uhr

Die legendäre Umstyling-Episode wurde bereits am Mittwoch gesendet. Im Anschluss an die neue Geschichte wiederholte ProSieben die Folge noch ein weiteres Mal.

Im linearen Fernsehen kommt «Germanys Next Topmodel» immer weiter unter die Räder. Vergangenen Mittwoch schalteten 1,04 Millionen ein, sieben Tage später wurden durch die Umstyling-Folge 1,48 Millionen gezählt. Vor acht Tagen wurden 1,28 Millionen Zuschauer ausgewiesen, jetzt kam die Show aus Los Angeles auf 1,27 Millionen Zuschauer. Neben Heidi Klum und Coco Rocha sitzt Designer Christian Siriano in der Jury, das brachte 6,1 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,59 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 15,6 Prozent. Immerhin Sieg in der Zielgruppe, wenngleich das Konkurrenzprogramm dürftig war.



Im Anschluss wurde das Umstyling vom Mittwoch noch einmal wiederholt. Die Sendung, in der sich Heidi Klum einen großen Spaß machte, die Haare ihrer Teilnehmerinnen zu kürzen, sahen ein weiteres Mal 0,32 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 3,5 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,12 Millionen, das führte zu 6,8 Prozent.



Zwischen 00.45 und 02.30 Uhr setzte «Forsthaus Rampensau Germany», das mit Yeliz Koc, Dilara Kruse, Eva Benetatou, Walentina Doronina, Maurice Dziwak, Frank Dziwak und Sarah Knappik besetzt ist. Im Raus-Rein-Spiel treten Walentina und Eva gegen Max und Melina an. Der Alkohol- und Nikotinentzug schlägt den Promis aufs Gemüt. 0,07 Millionen Menschen verfolgten die Show, die auf 2,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen wurden 0,02 Millionen gemessen, sodass der Sender schlechte 3,1 Prozent Marktanteil holte.

Im linearen Fernsehen kommtimmer weiter unter die Räder. Vergangenen Mittwoch schalteten 1,04 Millionen ein, sieben Tage später wurden durch die Umstyling-Folge 1,48 Millionen gezählt. Vor acht Tagen wurden 1,28 Millionen Zuschauer ausgewiesen, jetzt kam die Show aus Los Angeles auf 1,27 Millionen Zuschauer. Neben Heidi Klum und Coco Rocha sitzt Designer Christian Siriano in der Jury, das brachte 6,1 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,59 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 15,6 Prozent. Immerhin Sieg in der Zielgruppe, wenngleich das Konkurrenzprogramm dürftig war.Im Anschluss wurde das Umstyling vom Mittwoch noch einmal wiederholt. Die Sendung, in der sich Heidi Klum einen großen Spaß machte, die Haare ihrer Teilnehmerinnen zu kürzen, sahen ein weiteres Mal 0,32 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 3,5 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,12 Millionen, das führte zu 6,8 Prozent.Zwischen 00.45 und 02.30 Uhr setzte ProSieben weiterhin auf, das mit Yeliz Koc, Dilara Kruse, Eva Benetatou, Walentina Doronina, Maurice Dziwak, Frank Dziwak und Sarah Knappik besetzt ist. Im Raus-Rein-Spiel treten Walentina und Eva gegen Max und Melina an. Der Alkohol- und Nikotinentzug schlägt den Promis aufs Gemüt. 0,07 Millionen Menschen verfolgten die Show, die auf 2,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen wurden 0,02 Millionen gemessen, sodass der Sender schlechte 3,1 Prozent Marktanteil holte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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