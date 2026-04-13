Auch in diesem Jahr setzte das ZDF auf neue Geschichten der Reihe «Frühling», in der Simone Thomalla die Hauptrolle spielte. Startschuss der neuen Geschichten war Sonntag, der 18. Januar 2026, um 20.15 Uhr. 5,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den Film Einhundert Meter, der auf fantastische 19,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,62 Millionen generiert, sodass sich das ZDF auf über 10,8 Prozent freuen konnte.
Sieben Tage später erreichte Wenn alle schweigen noch 5,38 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil sank auf 19,1 Prozent. Auch bei den jungen Leuten ging das Ergebnis mit 0,56 Millionen leicht zurück, wenn auch nur gering. Der Marktanteil fiel trotzdem unter die Zehn-Prozent-Marke, sodass am Ende 9,3 Prozent ermittelt wurden. Am 1. Februar 2026 stand eine weitere Folge auf dem Programm, die auf 5,52 Millionen Menschen kam. Der Marktanteil stieg auf 19,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurde mit 0,73 Millionen das beste Ergebnis seit mehreren Staffeln ausgewiesen. Der Marktanteil wurde auf 11,5 Prozent beziffert.
Aufgrund der Olympischen Winterspiele in Italien wurde die Ausstrahlung von «Frühling» unterbrochen. Die Serie meldete sich erst am Sonntag, den 1. März, um 20.25 Uhr mit neuen Geschichten zurück. Nur noch 5,03 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Es ist hierbei unklar, ob ein Teil der Zuschauer die Serie schon in der Mediathek vorab gesehen hat. Bei den jungen Menschen wurden 0,53 Millionen verbucht, sodass 9,9 Prozent erreicht wurden.
Die Episode Leben oder nicht! verbuchte am 8. März eine Sehbeteiligung von 5,16 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, der Marktanteil kletterte auf 18,9 Prozent. Jedoch machte die Sendung bei den jungen Menschen mit 0,46 Millionen und 8,7 Prozent keine gute Figur. Das Staffelfinale Ich weiß, was du heimlich getan hast, verbuchte am 15. März 5,14 Millionen Zuschauer, der Marktanteil war mit dem Vorwochen-Ergebnis von 18,9 Prozent identisch. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg das Interesse auf 0,62 Millionen, sodass das ZDF auf 11,5 Prozent kam.
Im Durchschnitt erreichte «Frühling» 5,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 19,0 Prozent. Im Vorjahr wurden 5,51 Millionen verbucht, allerdings wurde nur ein Marktanteil von 18,5 Prozent erzielt. Beim jungen Publikum wurden 0,59 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf gute 10,3 Prozent. Im Jahr 2025 verbuchte das ZDF mit der Reihe lediglich 0,51 Millionen und fuhr 7,6 Prozent Marktanteil ein.
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