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Über zwei Millionen sehen Bayern-Kracher gegen Real

Fabian Riedner von 16. April 2026, 12:25 Uhr

Das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid sorgt bei DAZN für neue Bestwerte.

Der Streaminganbieter DAZN kann sich über einen außergewöhnlich erfolgreichen Fußballabend freuen, denn das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid entwickelte sich nicht nur sportlich zum Drama, sondern auch quotentechnisch zum Rekordevent. Der FC Bayern gewann das Hinspiel gegen Real mit 1:2 und lag im Rückspiel bis kurz vor Ende im Rückstand. Mit dem 3:3 wurden die Bayern-Fans erlöst.



Im linearen Fernsehen erreichte die Partie auf den Kanälen DAZN 1 eine Netto-Reichweite von 0,799 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (ab drei Jahren). Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der AGF-Messung im Oktober 2023. In der klassischen Primetime zwischen 21 und 23 Uhr schalteten im Schnitt 0,513 Millionen ein, was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht. Besonders stark fiel die Performance in der werberelevanten Zielgruppe aus: Bei den Männern zwischen 14 und 49 Jahren wurden 228.000 Zuschauer sowie ein Marktanteil von 12,6 Prozent erzielt.



Noch eindrucksvoller präsentieren sich die Streamingzahlen: Laut unternehmenseigenen Angaben verfolgten über 1,3 Millionen Fans das Spiel live über die Plattform  inklusive Co-Viewing. Damit zählt die Begegnung zu den erfolgreichsten Live-Events in der Geschichte von DAZN und ist das bislang reichweitenstärkste Spiel der laufenden Saison.

Der Streaminganbieter DAZN kann sich über einen außergewöhnlich erfolgreichen Fußballabend freuen, denn das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid entwickelte sich nicht nur sportlich zum Drama, sondern auch quotentechnisch zum Rekordevent. Der FC Bayern gewann das Hinspiel gegen Real mit 1:2 und lag im Rückspiel bis kurz vor Ende im Rückstand. Mit dem 3:3 wurden die Bayern-Fans erlöst.Im linearen Fernsehen erreichte die Partie auf den Kanälen DAZN 1 eine Netto-Reichweite von 0,799 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (ab drei Jahren). Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der AGF-Messung im Oktober 2023. In der klassischen Primetime zwischen 21 und 23 Uhr schalteten im Schnitt 0,513 Millionen ein, was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht. Besonders stark fiel die Performance in der werberelevanten Zielgruppe aus: Bei den Männern zwischen 14 und 49 Jahren wurden 228.000 Zuschauer sowie ein Marktanteil von 12,6 Prozent erzielt.Noch eindrucksvoller präsentieren sich die Streamingzahlen: Laut unternehmenseigenen Angaben verfolgten über 1,3 Millionen Fans das Spiel live über die Plattform  inklusive Co-Viewing. Damit zählt die Begegnung zu den erfolgreichsten Live-Events in der Geschichte von DAZN und ist das bislang reichweitenstärkste Spiel der laufenden Saison.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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