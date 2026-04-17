Neue «Irland-Krimis» entstehen in Galway

Die Erfolgsreihe «Der Irland-Krimi» wird fortgesetzt. Wie ARD Degeto Film mitteilte, stehen derzeit zwei neue Filme mit Désirée Nosbusch als Kriminalpsychologin Cathrin Blake vor der Kamera. Gedreht wird an Originalschauplätzen in Galway und Umgebung. Die Episoden tragen die Arbeitstitel Wahnsinn und Das dunkle Herz. Erstmals übernimmt Mimi Kezele die Regie der Reihe.
Inhaltlich setzen die neuen Filme auf düstere Stoffe und emotionale Konflikte. Das dunkle Herz erzählt von einem verschwundenen Jungen aus der marginalisierten Traveller-Community, dessen Fall lange nicht ernst genommen wird. Erst der Fund einer Leiche bringt Bewegung in die Ermittlungen, bei denen Cathrin Blake hinzugezogen wird. In Wahnsinn steht ein junger Mann im Mittelpunkt, der nach dem Tod seiner leiblichen Mutter unter Mordverdacht gerät. Während die Polizei schnell zu einer Einschätzung kommt, zweifelt Cathrin an seiner Schuld und versucht, sein Vertrauen zu gewinnen.
Die Reihe bleibt damit ihrem Ansatz treu, klassische Kriminalfälle mit psychologischen Fragestellungen zu verbinden. Neben Nosbusch stehen unter anderem Declan Conlon, Rafael Gareisen und Róisín ODonovan vor der Kamera. Produziert wird das Format weiterhin für den DonnerstagsKrimi im Ersten, einem festen Sendeplatz im Programm von Das Erste.
Allerdings zeigte sich zuletzt ein leichter Abwärtstrend bei den Reichweiten. Während frühere Filme wie Blackout und Mond über Galway noch über fünf bis sechs Millionen Zuschauer erreichten, lagen die jüngsten Ausgaben Die Tote am Fluss und Du gehörst mir im April 2026 nur noch bei 4,85 und 4,73 Millionen. Auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil auf Werte zwischen 5,4 und 6,5 Prozent. Insgesamt bleibt die Reihe zwar auf solidem Niveau, doch der Vergleich zeigt, dass die Zugkraft zuletzt nachgelassen hat.
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