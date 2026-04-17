SWR-Direktion: Ulla Fiebig und Thomas Dauser wiederberufen

Der Verwaltungsrat des Südwestrundfunk (SWR) hat in seiner Sitzung vom 17. April 2026 der erneuten Berufung von Direktorin Ulla Fiebig und Direktor Thomas Dauser zugestimmt. Bereits am 27. März hatte der Rundfunkrat grünes Licht für die Berufungen von SWR Intendant Kai Gniffke gegeben, die Leitung der neu entstehenden Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz (PDW) mit Ulla Fiebig und die Leitung der neu entstehenden Direktion Organisation, Administration und Audience (DOAA) mit Thomas Dauser zu besetzen.
Ulla Fiebig, derzeit Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, soll zum 1. Januar 2027 die Leitung der PDW übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt werden - entsprechend den Vorgaben des überarbeiteten SWR Staatsvertrags vom 1. September 2025 - große Teile der bisherigen Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz in der neuen Direktion PDW weitergeführt. Thomas Dauser, derzeit Direktor der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT), soll zum selben Zeitpunkt die Leitung der DOAA übernehmen. In dieser neuen Direktion wachsen die bisherige Verwaltungsdirektion sowie weite Teile der Direktion IDT zusammen.
Kai Gniffke, SWR Intendant: "Ulla Fiebig und Thomas Dauser stehen für journalistische Qualität und digitale Transformation - zwei Schlüsselkompetenzen, um allen Menschen im Südwesten künftig eine verlässliche Medien-Heimat zu geben. Ich bin stolz und glücklich, die beiden im Team zu haben."
Ulla Fiebig, zukünftige Programmdirektorin Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz: "Das Portfolio der neu geordneten Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz passt genau in diese Zeit: Es vereint die Nähe und Verbundenheit zu den Menschen mit vielschichtigen Informationsangeboten und gesellschaftlich relevantem Engagement. Dies als Direktorin gestalten, steuern und verantworten zu dürfen, ist eine großartige Aufgabe."
Thomas Dauser, zukünftiger Direktor Organisation, Administration und Audience: "Der SWR steht für eine weitsichtige Personal- und Finanzstrategie. Die schlagkräftige Administration hat Investitionen in Innovation und digitale Transformation erst ermöglicht. In der neuen Direktion werden wir alle Erfahrungen und neue Ideen vereinen, um den SWR noch digitaler, effizienter und erfolgreicher zu machen - ganz im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer. Die Grundsteine dafür sind gelegt, auch dank der unermüdlichen Arbeit meines Vorgängers Jan Büttner."
Bei der Rundfunkanstalt wird zukünftig eine neue Struktur mit sechs statt acht Direktionen geben: Von 1. Januar 2027 an gilt für den SWR gemäß den Vorgaben des SWR Staatsvertrags eine neue Organisationsverfügung, in der die interne Struktur des SWR auf Direktions- und Hauptabteilungsebene festgeschrieben ist. Die Zahl der Direktionen wird von acht auf sechs reduziert, künftig übernehmen drei Programmdirektionen jeweils Aufgaben für den gesamten SWR, außerdem wird es drei Direktionen für übergreifende Aufgaben geben. Auch die Landessenderdirektion Baden-Württemberg wird aufgelöst.
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