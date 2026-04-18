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Quoten-Rekorde für ZDF-Satire

Felix Maier von 18. April 2026, 13:10 Uhr

Autokratie mit Russland, AfD-Nachhilfestunde, Fabian Köster beim Zukunftstag Mittelstand und Böhmermann mit dem kritischen Blick auf Christian Ulmen. Der Satire-Freitag explodierte gestern.

Auf den ersten Blick spielte sich im «heute-show» steigerte die Gesamtreichweite von zwischenzeitlich 2,58 Millionen Zuschauer beim «heute journal» auf 3,67 Millionen. Damit knackte das ZDF die 20-Prozent-Marke am Markt, die Satire-Show holte ab 22:30 Uhr stolze 21,7 Prozent ab. Die jungen Zuschauern galoppierten zum Tagesbestwert von 0,94 Millionen, Bestwert im Übrigen im Sinne aller TV-Formate des gestrigen Tages. Hier lag die Quote bei 27,8 Prozent. Und da lohnt sich der genauere Blick auf das Geschehen - tatsählich gelang ein derart hoher Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der Show noch nie. Zuletzt lag der Bestwert der Show bei 26,1 Prozent, erreicht von 1,09 Millionen Zuschauern im genannten Alter am 08. November 2024. Nahendes Sommerloch? Von wegen!



Von dem Quoten-Hoch profitierte der im Anschluss laufende Jan Böhmermann mit seinem «ZDF Magazine Royale» sichtlich. Während insgesamt noch 1,74 Millionen Zuschauer an Bord blieben, konnte sich Mainz weiterhin über 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige freuen. Wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr als kurzes 15-Minuten-Format nicht berücksichtigt, schnappt sich der Satiriker damit die zweitbeste Reichweite der Sparte und ebenfalls exzellente 23,4 Prozent am entsprechenden Markt. Für sich bereits ein Erfolg und bei genauerem Hinsehen nicht minder historisch. Wie auch bei der Welke-Show feierte das «Magazine Royale» mit den erreichten 23,4 Prozent ein neues Allzeit-Hoch. Anders als bei der «heut show» war hingegen der zuvorige Bestwert nicht so weit in der Vergangenheit - am 27. März 2026 sorten 0,61 Millionen Zuschauer der Sparte für 23,0 Prozent. Insgesamt lief es ebenfalls gut, mit 13,0 Prozent Marktanteil wird Böhmermann zweifelsfrei gut schlafen können.



Bei derartigen Rekorden wirkt die Primetime-Leistung mit dem gewohnt starken ZDF-Krimi-Freitag beinahe wacklig. Insgesamt holte die dritte Folge von «Der Alte» 4,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, die Quote lag bei 19,2 Prozent. Damit bleibt der Trend negativ, zuvor holte Caspar Bergmann mit den Fällen «Die Wahrheit im Dunkeln» und «Wunschkind» 4,29 und 4,74 Millionen Zsuchauer ab. Schmälern kann das die Gesamtleistung keinesfalls, kein Format holte am gestrigen Freitag mehr Zuschauer ab. Zudem verbesserte sich die Leistung im Bereich der 14- bis 49-Jährigen, von zuletzt 0,16 Millionen steigerte sich Mainz auf 0,21 Millionen. Damit waren gestern immerhin 6,3 Prozent am Markt drin. Auf den ersten Blick spielte sich im ZDF ein ganz regulärer Satire-Abend am späten Freitagabend ab. Diesteigerte die Gesamtreichweite von zwischenzeitlich 2,58 Millionen Zuschauer beim «heute journal» auf 3,67 Millionen. Damit knackte das ZDF die 20-Prozent-Marke am Markt, die Satire-Show holte ab 22:30 Uhr stolze 21,7 Prozent ab. Die jungen Zuschauern galoppierten zum Tagesbestwert von 0,94 Millionen, Bestwert im Übrigen im Sinne aller TV-Formate des gestrigen Tages. Hier lag die Quote bei 27,8 Prozent. Und da lohnt sich der genauere Blick auf das Geschehen - tatsählich gelang ein derart hoher Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der Show noch nie. Zuletzt lag der Bestwert der Show bei 26,1 Prozent, erreicht von 1,09 Millionen Zuschauern im genannten Alter am 08. November 2024. Nahendes Sommerloch? Von wegen!Von dem Quoten-Hoch profitierte der im Anschluss laufende Jan Böhmermann mit seinemsichtlich. Während insgesamt noch 1,74 Millionen Zuschauer an Bord blieben, konnte sich Mainz weiterhin über 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige freuen. Wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr als kurzes 15-Minuten-Format nicht berücksichtigt, schnappt sich der Satiriker damit die zweitbeste Reichweite der Sparte und ebenfalls exzellente 23,4 Prozent am entsprechenden Markt. Für sich bereits ein Erfolg und bei genauerem Hinsehen nicht minder historisch. Wie auch bei der Welke-Show feierte das «Magazine Royale» mit den erreichten 23,4 Prozent ein neues Allzeit-Hoch. Anders als bei der «heut show» war hingegen der zuvorige Bestwert nicht so weit in der Vergangenheit - am 27. März 2026 sorten 0,61 Millionen Zuschauer der Sparte für 23,0 Prozent. Insgesamt lief es ebenfalls gut, mit 13,0 Prozent Marktanteil wird Böhmermann zweifelsfrei gut schlafen können.Bei derartigen Rekorden wirkt die Primetime-Leistung mit dem gewohnt starken ZDF-Krimi-Freitag beinahe wacklig. Insgesamt holte die dritte Folge von4,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, die Quote lag bei 19,2 Prozent. Damit bleibt der Trend negativ, zuvor holte Caspar Bergmann mit den Fällen «Die Wahrheit im Dunkeln» und «Wunschkind» 4,29 und 4,74 Millionen Zsuchauer ab. Schmälern kann das die Gesamtleistung keinesfalls, kein Format holte am gestrigen Freitag mehr Zuschauer ab. Zudem verbesserte sich die Leistung im Bereich der 14- bis 49-Jährigen, von zuletzt 0,16 Millionen steigerte sich Mainz auf 0,21 Millionen. Damit waren gestern immerhin 6,3 Prozent am Markt drin.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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