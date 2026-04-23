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DFB-Pokal: Halbfinal-Sieg der Bayern holt fast 40 Prozent

Mario Thunert von 23. April 2026, 08:26 Uhr

Der Deutsche Meister hat die Chance auf einen weiteren Titel - doch wie viele verfolgten den Finaleinzug im ZDF?

Gestern bestritt der FC Bayern mit der Begegnung gegen Bayer Leverkusen das Halbfinale der aktuellen «DFB-Pokal»-Saison der Männer. Jenes ging letztendlich 2:0 für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aus und brachte damit die Münchner Fußballer ins diesjährige Finale, welches dann im Berliner Olympiastadion stattfinden wird. Hohe Quoten schienen dem



Letztlich fieberten ab 20.45 Uhr im Schnitt sehr starke 31,5 Prozent bei 6,72 Millionen der Gesamtzuschauenden mit - Rang eins natürlich am Markt. Unter 50-jährige waren durchschnittlich sogar zu 1,79 Millionen dabei, die der Partie brutale 39,1 Prozent und Platz eins einbrachten - bei den Jungen schnupperte man folglich sogar an 40 Prozent. Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr kam auf 0,93 Millionen Jüngere bei schon starken 26,4 Prozent - insgesamt gings auf schöne 20,3 Prozent durch 3,75 Millionen, die allerdings noch merklich unter der Performance des eigentlichen Matches lagen.



Das «auslandsjournal» konnte ab 23.05 Uhr danach insgesamt nur ein bisschen vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf 1,59 Millionen zu passablen 14,5 Prozent gesamt. Bei den Jüngeren machte sich das starke Lead-In deutlicher bemerkbar, sie waren zu 0,40 Millionen und tollen 19,3 dabei - Zahlen, von denen die Sendung sonst weit entfernt ist. Sehr spät am Abend verzeichnete die Talkshow «Markus Lanz» einen richtig schönen Zulauf in Höhe 18,8 Prozent durch 1,22 Millionen. Die Jüngeren waren mit 0,27 Millionen und klasse 20,0 Prozent zugegen. Gestern bestritt der FC Bayern mit der Begegnung gegen Bayer Leverkusen das Halbfinale der aktuellen-Saison der Männer. Jenes ging letztendlich 2:0 für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aus und brachte damit die Münchner Fußballer ins diesjährige Finale, welches dann im Berliner Olympiastadion stattfinden wird. Hohe Quoten schienen dem ZDF im Voraus sicher, doch wie hoch fielen sie letztlich wirklich aus?Letztlich fieberten ab 20.45 Uhr im Schnitt sehr starke 31,5 Prozent bei 6,72 Millionen der Gesamtzuschauenden mit - Rang eins natürlich am Markt. Unter 50-jährige waren durchschnittlich sogar zu 1,79 Millionen dabei, die der Partie brutale 39,1 Prozent und Platz eins einbrachten - bei den Jungen schnupperte man folglich sogar an 40 Prozent. Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr kam auf 0,93 Millionen Jüngere bei schon starken 26,4 Prozent - insgesamt gings auf schöne 20,3 Prozent durch 3,75 Millionen, die allerdings noch merklich unter der Performance des eigentlichen Matches lagen.Daskonnte ab 23.05 Uhr danach insgesamt nur ein bisschen vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf 1,59 Millionen zu passablen 14,5 Prozent gesamt. Bei den Jüngeren machte sich das starke Lead-In deutlicher bemerkbar, sie waren zu 0,40 Millionen und tollen 19,3 dabei - Zahlen, von denen die Sendung sonst weit entfernt ist. Sehr spät am Abend verzeichnete die Talkshoweinen richtig schönen Zulauf in Höhe 18,8 Prozent durch 1,22 Millionen. Die Jüngeren waren mit 0,27 Millionen und klasse 20,0 Prozent zugegen.

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