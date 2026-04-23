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Gegen Fußballkonkurrenz: VOX schmiert ab, RTL begrenzt Schaden

Mario Thunert von 23. April 2026, 08:41 Uhr

Die RTL-Produktion war diese Woche allerdings auch nur mit Wiederholung vertreten, nachdem vor sieben Tagen eine neue Folge über 20 Prozent holte.

Ärztin Carola Holzner meldete sich vor einigen Wochen mit neuen Folgen «Doc Caro  Jedes Leben zählt» zurück bei



Gestern war man wesentlich schwächer unterwegs: Die Sendung sicherte sich nur ungewohnt magere 3,9 Prozent durch 0,17 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - das ist eines der niedrigsten Resultate, das die Sendung je eingefahren hat. Insgesamt standen 0,67 Millionen auf dem Papier, das führte nur zu dünnen 3,1 Prozent. Im Anschluss sendete VOX eine neue Folge «110 im Dauereinsatz». Die Folge holte nur 0,12 Millionen umworbene Zuschauer und 4,4 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,35 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei sehr zähen 2,7 Prozent.



«Das perfekte Dinner» am Vorabend lief etwas besser und holte passable 7,9 Prozent durch 0,18 Millionen Umworbene - damit war allerdings auch dieses Format merklich von seiner Topform entfernt. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,65 Millionen Kochfans zu verhaltenen 3,8 Prozent. Eine frische Folge von «First Dates» lieferte vorher übrigens ähnliche 7,5 Zielgruppen-Prozent (0,11 Millionen). Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,36 Millionen zu schmalen 2,9 Prozent.



In der Zielgruppe Schadensbegrenzung betrieb zur Primetime Muttersender RTL: Dort blieb «Inside Supermarkt» einstellig. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich noch akzeptable 9,5 Prozent durch 0,41 Millionen - das ist eine vernünftige Performance gegen Fußball, dessen erster Verfolger damit schon war. Insgesamt kam die Sehbeteiligung auch in einen mittelmäßigen Bereich von 6,5 Prozent ob 1,40 Millionen - immerhin noch Werte über der Millionen-Marke. Eine neue Ausgabe «Stern TV» lieferte im Anschluss einen reduzierten Marktanteil: Mäßige 8,8 Zielgruppen-Prozent (0,26 Millionen) zeigte der Tacho. Insgesamt verfolgten die Hallaschka-Sendung exakt 1,00 Millionen zu ordentlichen 7,1 Prozent. Ärztin Carola Holzner meldete sich vor einigen Wochen mit neuen Folgenzurück bei VOX . Ihren bisherigen Rekord von 9,6 Prozent konnte sie zunächst jedoch nicht bedienen - Startwerte in Höhe 6,9 und 7,1 Prozent bewegten sich zum Staffelstart im mäßig durchwachsenen Bereich. Vor sieben Tagen war weitestgehende Konstanz zu beobachten mit mittelmäßigen 7,0 Prozent durch 0,25 Millionen.Gestern war man wesentlich schwächer unterwegs: Die Sendung sicherte sich nur ungewohnt magere 3,9 Prozent durch 0,17 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe - das ist eines der niedrigsten Resultate, das die Sendung je eingefahren hat. Insgesamt standen 0,67 Millionen auf dem Papier, das führte nur zu dünnen 3,1 Prozent. Im Anschluss sendete VOX eine neue Folge. Die Folge holte nur 0,12 Millionen umworbene Zuschauer und 4,4 Prozent. Bei den Älteren standen reduzierte 0,35 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei sehr zähen 2,7 Prozent.am Vorabend lief etwas besser und holte passable 7,9 Prozent durch 0,18 Millionen Umworbene - damit war allerdings auch dieses Format merklich von seiner Topform entfernt. Am Gesamtmarkt versammelten sich 0,65 Millionen Kochfans zu verhaltenen 3,8 Prozent. Eine frische Folge vonlieferte vorher übrigens ähnliche 7,5 Zielgruppen-Prozent (0,11 Millionen). Insgesamt verfolgten die Kennenlern-Talks 0,36 Millionen zu schmalen 2,9 Prozent.In der Zielgruppe Schadensbegrenzung betrieb zur Primetime Muttersender RTL: Dort bliebeinstellig. Bei den 14-49-jährigen interessierten sich noch akzeptable 9,5 Prozent durch 0,41 Millionen - das ist eine vernünftige Performance gegen Fußball, dessen erster Verfolger damit schon war. Insgesamt kam die Sehbeteiligung auch in einen mittelmäßigen Bereich von 6,5 Prozent ob 1,40 Millionen - immerhin noch Werte über der Millionen-Marke. Eine neue Ausgabelieferte im Anschluss einen reduzierten Marktanteil: Mäßige 8,8 Zielgruppen-Prozent (0,26 Millionen) zeigte der Tacho. Insgesamt verfolgten die Hallaschka-Sendung exakt 1,00 Millionen zu ordentlichen 7,1 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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