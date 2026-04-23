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RTLZWEI-Allstars laufen okay gegen Fußball

Mario Thunert von 23. April 2026, 08:51 Uhr

Zum Start in der letzten Woche lag man im Mittelmaß - während der On Demand-Start mit 0,60 Millionen Kontakten weiter vorne mitspielte.

Am vorigen Mittwoch, den 15. April 2026 um 20.15 Uhr wurde bei «Kampf der Realitystars» zu Wasser gelassen. Zu Beginn der speziellen Variante konnte der Auftakt die Einschaltimpulse nicht steigern. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf mittelmäßige 5,8 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen zunächst nur 0,20 Millionen zuschalteten. Diese Resultate liegen zwar noch etwas über dem Senderschnitt, von der früheren linearen Zugkraft ist aber nicht mehr allzu viel übrig, während der On Demand-Start mit 0,60 Millionen Kontakten weiter vorne mitspielte.



Zur zweiten Woche ging es von den Anteilen zwar weiter runter, allerdings hielten sich die Reichweiten konstant. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf weiter nachgelassene 4,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen aber beständige 0,20 Millionen zuschalteten. Gegen die Fußball-Dominanz ist das ein d'accord gehendes Resultat. Von den Älteren waren derweil magere 2,4 Prozent (0,50 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf ließen die Anteile für die Reality noch etwas weiter nach auf 4,3 Prozent zu weiter 0,20 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.



Die Daytime bestückte «Berlin  Tag und Nacht». Die Trash-Soap verlief schwächlich: Marktwerte von dürftigen 3,1 Prozent wurden aufgewiesen. Die Zielgruppen-Reichweiten bewegten sich lediglich bei 0,08 Millionen. Insgesamt lief es extrem mickrig mit 0,9 Prozent (0,16 Millionen). Eine frische «Hartz und Herzlich»-Folge lieferte zuvor übrigens einen noch höheren Marktanteil mit klar soliden 6,0 Zielgruppen-Prozent, wofür um 18.00 allerdings nur unwesentlich höhere 0,09 Millionen der Jüngeren langten. Insgesamt liefs mit 0,27 Millionen zu 2,1 Prozent besser als für die Berlin-Soap, jedoch auch nicht berauschend. Am vorigen Mittwoch, den 15. April 2026 um 20.15 Uhr wurde bei RTLZWEI die erste Allstars-Edition vonzu Wasser gelassen. Zu Beginn der speziellen Variante konnte der Auftakt die Einschaltimpulse nicht steigern. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf mittelmäßige 5,8 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen zunächst nur 0,20 Millionen zuschalteten. Diese Resultate liegen zwar noch etwas über dem Senderschnitt, von der früheren linearen Zugkraft ist aber nicht mehr allzu viel übrig, während der On Demand-Start mit 0,60 Millionen Kontakten weiter vorne mitspielte.Zur zweiten Woche ging es von den Anteilen zwar weiter runter, allerdings hielten sich die Reichweiten konstant. Konkret beliefen sich die Ergebnisse auf weiter nachgelassene 4,9 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen aber beständige 0,20 Millionen zuschalteten. Gegen die Fußball-Dominanz ist das ein d'accord gehendes Resultat. Von den Älteren waren derweil magere 2,4 Prozent (0,50 Millionen) zugegen. Im weiteren Verlauf ließen die Anteile für die Reality noch etwas weiter nach auf 4,3 Prozent zu weiter 0,20 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe.Die Daytime bestückte RTLZWEI derweil unter anderem mit. Die Trash-Soap verlief schwächlich: Marktwerte von dürftigen 3,1 Prozent wurden aufgewiesen. Die Zielgruppen-Reichweiten bewegten sich lediglich bei 0,08 Millionen. Insgesamt lief es extrem mickrig mit 0,9 Prozent (0,16 Millionen). Eine frische-Folge lieferte zuvor übrigens einen noch höheren Marktanteil mit klar soliden 6,0 Zielgruppen-Prozent, wofür um 18.00 allerdings nur unwesentlich höhere 0,09 Millionen der Jüngeren langten. Insgesamt liefs mit 0,27 Millionen zu 2,1 Prozent besser als für die Berlin-Soap, jedoch auch nicht berauschend.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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