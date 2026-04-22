Primetime-Check

Dienstag, 21. April 2026

Fabian Riedner von 22. April 2026, 09:35 Uhr

Wie erfolgreich war Das Erste mit Maren Gilzer bei «In aller Freundschaft»? Punktete RTL mit «Deutschland sucht den Superstar»?

Die Serien «Die Notärztin» (2,93 Millionen) und «In aller Freundschaft» (3,54 Millionen) verbuchten 13,5 und 16,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 7,7 und 6,5 Prozent erreicht. In der Sachsenklinik kehrte Maren Gilzer als Gaststar zurück. Mit «Monitor» und «Tagesthemen» fuhr Das Erste noch 2,08 und 2,03 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 11,3 und 13,9 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 7,4 und 9,4 Prozent. Das ZDF startete mit «ZDFroyal» in den Abend, doch nur 2,40 Millionen Menschen schalteten ein. «frontal» erreichte im Anschluss 1,64 Millionen, das «heute journal» kam auf 3,00 Millionen. Beim Gesamtpublikum wurden 11,1, 7,7 und 16,0 Prozent generiert, die Sendungen holten 6,3, 7,9 und 11,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen.



RTL setzte auf «Deutschland sucht den Superstar» und sicherte sich 1,52 Millionen Zuschauer. Mit 0,32 Millionen aus der Zielgruppe wurden 9,2 Prozent erreicht. Das Magazin «Extra» fuhr im Anschluss ebenfalls 9,2 Prozent ein, allerdings waren nur noch 1,07 Millionen Zuschauer dabei. Sat.1 kam mit zwei «Navy CIS»-Episoden auf 1,12 und 1,09 Millionen Zuschauer. Die Erstausstrahlung erzielte 5,9 Prozent bei den Umworbenen, die Wiederholung kam auf 5,6 Prozent. «FBI» erreichte im Anschluss noch 5,4 Prozent. ProSieben verbuchte mit «TV total» 0,94 Millionen Zuschauer, «Experte für alles» kam danach auf 0,36 Millionen. In der Zielgruppe wurden zunächst 12,0 Prozent geholt, dann waren noch 6,2 Prozent möglich.



Eine neue Ausgabe von «Sing meinen Song  Das Tauschkonzert» unterhielt 0,94 Millionen Zuschauer bei VOX, mit 0,38 Millionen jungen Menschen wurden 10,6 Prozent erreicht. Die «Frida Gold Story» sahen im Anschluss noch 7,6 Prozent. RTLZWEI setzte auf «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?» sowie «Hart Rot Gold  Armutskarte Deutschland», die 0,59 und 0,47 Millionen sowie 6,4 und 5,0 Prozent erzielten. Kabel Eins punktete mit «Taffe Mädels» (Sandra Bullock, Melissa McCarthy), der Film erreichte 0,70 Millionen Zuschauer und holte 4,9 Prozent bei den Umworbenen. «Der Kautions-Cop» mit Jennifer Aniston und Gerard Butler kam im Anschluss auf 0,27 Millionen und 5,8 Prozent.

Die Serien(2,93 Millionen) und(3,54 Millionen) verbuchten 13,5 und 16,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 7,7 und 6,5 Prozent erreicht. In der Sachsenklinik kehrte Maren Gilzer als Gaststar zurück. Mitundfuhr Das Erste noch 2,08 und 2,03 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 11,3 und 13,9 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 7,4 und 9,4 Prozent. Das ZDF startete mitin den Abend, doch nur 2,40 Millionen Menschen schalteten ein.erreichte im Anschluss 1,64 Millionen, daskam auf 3,00 Millionen. Beim Gesamtpublikum wurden 11,1, 7,7 und 16,0 Prozent generiert, die Sendungen holten 6,3, 7,9 und 11,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen.RTL setzte aufund sicherte sich 1,52 Millionen Zuschauer. Mit 0,32 Millionen aus der Zielgruppe wurden 9,2 Prozent erreicht. Das Magazinfuhr im Anschluss ebenfalls 9,2 Prozent ein, allerdings waren nur noch 1,07 Millionen Zuschauer dabei. Sat.1 kam mit zwei-Episoden auf 1,12 und 1,09 Millionen Zuschauer. Die Erstausstrahlung erzielte 5,9 Prozent bei den Umworbenen, die Wiederholung kam auf 5,6 Prozent.erreichte im Anschluss noch 5,4 Prozent. ProSieben verbuchte mit0,94 Millionen Zuschauer,kam danach auf 0,36 Millionen. In der Zielgruppe wurden zunächst 12,0 Prozent geholt, dann waren noch 6,2 Prozent möglich.Eine neue Ausgabe vonunterhielt 0,94 Millionen Zuschauer bei VOX, mit 0,38 Millionen jungen Menschen wurden 10,6 Prozent erreicht. Diesahen im Anschluss noch 7,6 Prozent. RTLZWEI setzte aufsowie, die 0,59 und 0,47 Millionen sowie 6,4 und 5,0 Prozent erzielten. Kabel Eins punktete mit(Sandra Bullock, Melissa McCarthy), der Film erreichte 0,70 Millionen Zuschauer und holte 4,9 Prozent bei den Umworbenen.mit Jennifer Aniston und Gerard Butler kam im Anschluss auf 0,27 Millionen und 5,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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