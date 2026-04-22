Die Serien «Die Notärztin» (2,93 Millionen) und «In aller Freundschaft» (3,54 Millionen) verbuchten 13,5 und 16,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 7,7 und 6,5 Prozent erreicht. In der Sachsenklinik kehrte Maren Gilzer als Gaststar zurück. Mit «Monitor» und «Tagesthemen» fuhr Das Erste noch 2,08 und 2,03 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 11,3 und 13,9 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 7,4 und 9,4 Prozent. Das ZDF startete mit «ZDFroyal» in den Abend, doch nur 2,40 Millionen Menschen schalteten ein. «frontal» erreichte im Anschluss 1,64 Millionen, das «heute journal» kam auf 3,00 Millionen. Beim Gesamtpublikum wurden 11,1, 7,7 und 16,0 Prozent generiert, die Sendungen holten 6,3, 7,9 und 11,1 Prozent bei den jungen Erwachsenen.
RTL setzte auf «Deutschland sucht den Superstar» und sicherte sich 1,52 Millionen Zuschauer. Mit 0,32 Millionen aus der Zielgruppe wurden 9,2 Prozent erreicht. Das Magazin «Extra» fuhr im Anschluss ebenfalls 9,2 Prozent ein, allerdings waren nur noch 1,07 Millionen Zuschauer dabei. Sat.1 kam mit zwei «Navy CIS»-Episoden auf 1,12 und 1,09 Millionen Zuschauer. Die Erstausstrahlung erzielte 5,9 Prozent bei den Umworbenen, die Wiederholung kam auf 5,6 Prozent. «FBI» erreichte im Anschluss noch 5,4 Prozent. ProSieben verbuchte mit «TV total» 0,94 Millionen Zuschauer, «Experte für alles» kam danach auf 0,36 Millionen. In der Zielgruppe wurden zunächst 12,0 Prozent geholt, dann waren noch 6,2 Prozent möglich.
Eine neue Ausgabe von «Sing meinen Song Das Tauschkonzert» unterhielt 0,94 Millionen Zuschauer bei VOX, mit 0,38 Millionen jungen Menschen wurden 10,6 Prozent erreicht. Die «Frida Gold Story» sahen im Anschluss noch 7,6 Prozent. RTLZWEI setzte auf «Armes Deutschland Stempeln oder abrackern?» sowie «Hart Rot Gold Armutskarte Deutschland», die 0,59 und 0,47 Millionen sowie 6,4 und 5,0 Prozent erzielten. Kabel Eins punktete mit «Taffe Mädels» (Sandra Bullock, Melissa McCarthy), der Film erreichte 0,70 Millionen Zuschauer und holte 4,9 Prozent bei den Umworbenen. «Der Kautions-Cop» mit Jennifer Aniston und Gerard Butler kam im Anschluss auf 0,27 Millionen und 5,8 Prozent.
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