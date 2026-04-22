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Die Queen begeistert 2,40 Millionen Zuschauer

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Am späten Abend diskutierte Markus Lanz unter anderem mit CDU-Politiker Jürgen Hardt und Militär-Experte Matthias Strohn.

Queen Elizabeth II. wäre am 21. April 100 Jahre alt geworden, verstarb jedoch 2022. Das ZDF sendete «ZDFroyal: Die Queen und ich» und erreichte 2,40 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,21 Millionen, was zu 6,3 Prozent führte. «frontal» beschäftigte sich mit staatlichen Hilfen und der Frage, wer die Entlastungen finanzieren soll. Außerdem ging es um das fehlende Atommüll-Endlager sowie um Machtmissbrauch bei DIN-Normen. Die Sendung mit Daniel Pontzen erreichte nur noch 1,64 Millionen Zuschauer und 7,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 7,9 Prozent.

Das «heute journal» informierte 3,00 Millionen Zuschauer und kam auf 16,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,37 Millionen gemessen, was 11,1 Prozent bedeutete. Die «37°»-Dokumentation Befreundet mit einer KI von Max Rachals sahen 1,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 8,3 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,24 Millionen gemessen, was 8,4 Prozent entsprach.

«Markus Lanz» begrüßte unter anderem den außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt, Nahost-Expertin Kristin Helberg, Militär-Experte Matthias Strohn und Politologin Cathryn Clüver Ashbrook. Die Sendung aus Hamburg generierte 1,37 Millionen Zuschauer und holte 13,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,17 Millionen erzielt, das entsprach 9,8 Prozent. Der Amazon-Film «G20» vom Vortag sahen zwischen 00.15 und 01.55 Uhr noch 0,33 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 8,3 Prozent gemessen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/171019
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