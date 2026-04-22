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«Sing meinen Song» baut mit Frida Gold ab

Fabian Riedner von 22. April 2026, 09:29 Uhr

Bei ProSieben sah es im Anschluss von «TV total» erneut schwach aus. Im Anschluss an «Experte für alles» liefen «Most Wanted» und «The Race» fürchterlich.

Vor acht Tagen startete die neue Staffel von «Sing meinen Song». Das Ergebnis war mit 1,18 Millionen Zuschauern ab drei Jahren überschaubar, doch mit 0,47 Millionen Umworbenen wurde der beste Zielgruppenwert seit zwei Jahren erzielt. Der Marktanteil lag bei starken 13,0 Prozent. In der zweiten neuen Folge ging es um Songs von Frida Gold. Dies wollten sich nur noch 0,94 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, die Produktion sicherte sich 4,5 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,38 Millionen gemessen, was 10,6 Prozent einbrachte.



«Die Frida Gold-Story» folgte Alina Süggeler auf einer Reise zu ihren Wurzeln. Die einstündige Ausgabe, die ab 22.15 Uhr lief, sahen 0,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,19 Millionen gemessen, sodass man auf 7,6 Prozent kam. Eine Wiederholung von «Hot oder Schrott  Die Allestester» verbuchte im Anschluss noch 5,4 Prozent.



Bei «TV total» sicherte sich 0,94 Millionen Zuschauer, die Show mit Sebastian Pufpaff generierte 0,42 Millionen aus der Zielgruppe und kam auf 12,0 Prozent. «Experte für alles» fiel im Anschluss deutlich ab und erreichte nur 0,36 Millionen Zuschauer sowie 1,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,22 Millionen gemessen, das entsprach 6,2 Prozent. Zwei «Most Wanted»-Folgen holten 0,19 und 0,08 Millionen, doch bei den Umworbenen waren nur noch 5,5 und 2,7 Prozent möglich. Zwischen 00.25 und 01.40 Uhr folgte «The Race» mit dem Weg nach Laos, doch nur noch 0,03 Millionen Menschen blieben dran. Bei den jungen Erwachsenen fiel das Ergebnis mit 1,9 Prozent schwach aus.

Vor acht Tagen startete die neue Staffel von. Das Ergebnis war mit 1,18 Millionen Zuschauern ab drei Jahren überschaubar, doch mit 0,47 Millionen Umworbenen wurde der beste Zielgruppenwert seit zwei Jahren erzielt. Der Marktanteil lag bei starken 13,0 Prozent. In der zweiten neuen Folge ging es um Songs von Frida Gold. Dies wollten sich nur noch 0,94 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, die Produktion sicherte sich 4,5 Prozent. Bei den Werberelevanten wurden 0,38 Millionen gemessen, was 10,6 Prozent einbrachte.folgte Alina Süggeler auf einer Reise zu ihren Wurzeln. Die einstündige Ausgabe, die ab 22.15 Uhr lief, sahen 0,43 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,19 Millionen gemessen, sodass man auf 7,6 Prozent kam. Eine Wiederholung vonverbuchte im Anschluss noch 5,4 Prozent.Bei ProSieben lief der Abend nur teilweise zufriedenstellend:sicherte sich 0,94 Millionen Zuschauer, die Show mit Sebastian Pufpaff generierte 0,42 Millionen aus der Zielgruppe und kam auf 12,0 Prozent.fiel im Anschluss deutlich ab und erreichte nur 0,36 Millionen Zuschauer sowie 1,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,22 Millionen gemessen, das entsprach 6,2 Prozent. Zwei-Folgen holten 0,19 und 0,08 Millionen, doch bei den Umworbenen waren nur noch 5,5 und 2,7 Prozent möglich. Zwischen 00.25 und 01.40 Uhr folgtemit dem Weg nach Laos, doch nur noch 0,03 Millionen Menschen blieben dran. Bei den jungen Erwachsenen fiel das Ergebnis mit 1,9 Prozent schwach aus.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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