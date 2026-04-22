Quotennews

Maren-Gilzer-Comeback bringt der Sachsenklinik 3,54 Millionen

Fabian Riedner von 22. April 2026, 09:21 Uhr

Schwester Yvonne Habermann ist nach Jahren in Leipzig zurück  doch der Grund ist besorgniserregend. Am späten Abend nahm sich Das Erste noch JD Vance zur Brust.

Sabrina Amali war erneut als Dr. Nina Haddad im Einsatz und musste sich dieses Mal mit Patrick Köster (Johannes Kienast) herumschlagen, der die Wache umkrempelte. Die neue Folge von «Die Notärztin» mit dem Titel Psycho aus der Feder von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin sahen nur noch 2,93 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Regiearbeit von Florian Gottschick verzeichnete einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Sendung 0,27 Millionen, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.



Maren Gilzer feierte ein Comeback: Yvonne Habermann kehrt mit Herzbeschwerden in die Sachsenklinik zurück, doch ihre weiteren Probleme verheimlicht die ehemalige Krankenschwester geschickt vor ihren alten Kollegen. Die neue Geschichte von Stephan Wuschansky verzeichnete eine Reichweite von 3,54 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, sodass ein Marktanteil von 16,9 Prozent erreicht wurde. Regie führte Gero Weinreuter, der 0,25 Millionen junge Menschen abholte und 6,5 Prozent Marktanteil erzielte.



Achim Pollmeier moderierte «Monitor» zu den Themen Iran-Atomabkommen, Ausbeutung in der Fleischindustrie und dem Sportwettenanbieter Tipico. Laut Recherchen des Magazins können zahlreiche Spieler auf Schadensersatz hoffen, doch das Glücksspielunternehmen hat ein Ass im Ärmel. 2,08 Millionen Menschen sahen das WDR-Magazin, das auf 11,3 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 7,4 Prozent. Die «Tagesthemen» erreichten 2,03 Millionen Zuschauer.



Mit der Dokumentation «JD Vance  Der Mann nach Trump» von David Thompson und Christophe Astruc folgte eine ausführliche Doku über den Vizepräsidenten, der einst das Buch Hillbilly-Elegie schrieb, das später von

Sabrina Amali war erneut als Dr. Nina Haddad im Einsatz und musste sich dieses Mal mit Patrick Köster (Johannes Kienast) herumschlagen, der die Wache umkrempelte. Die neue Folge vonmit dem Titel Psycho aus der Feder von Jan Haering, Tina Thöne, Nina Blum und Frank Wollin sahen nur noch 2,93 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Regiearbeit von Florian Gottschick verzeichnete einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte die Sendung 0,27 Millionen, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.Maren Gilzer feierte ein Comeback: Yvonne Habermann kehrt mit Herzbeschwerden in die Sachsenklinik zurück, doch ihre weiteren Probleme verheimlicht die ehemalige Krankenschwester geschickt vor ihren alten Kollegen. Die neue Geschichte von Stephan Wuschansky verzeichnete eine Reichweite von 3,54 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, sodass ein Marktanteil von 16,9 Prozent erreicht wurde. Regie führte Gero Weinreuter, der 0,25 Millionen junge Menschen abholte und 6,5 Prozent Marktanteil erzielte.Achim Pollmeier moderiertezu den Themen Iran-Atomabkommen, Ausbeutung in der Fleischindustrie und dem Sportwettenanbieter Tipico. Laut Recherchen des Magazins können zahlreiche Spieler auf Schadensersatz hoffen, doch das Glücksspielunternehmen hat ein Ass im Ärmel. 2,08 Millionen Menschen sahen das WDR-Magazin, das auf 11,3 Prozent kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 7,4 Prozent. Dieerreichten 2,03 Millionen Zuschauer.Mit der Dokumentationvon David Thompson und Christophe Astruc folgte eine ausführliche Doku über den Vizepräsidenten, der einst das Buch Hillbilly-Elegie schrieb, das später von Netflix verfilmt wurde. Der 90-Minüter im Ersten erreichte jedoch nur 0,77 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von mauen 8,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,09 Millionen ermittelt, das führte zu 5,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel