Primetime-Check

Donnerstag, 23. April 2026

Fabian Riedner von 24. April 2026, 08:35 Uhr

Wie erfolgreich war der DFB-Pokal-Abend im Ersten? Punktete Kabel Eins mit einer neuen Folge von «Morlock Motors»?

Die DFB-Pokal-Partie zwischen VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:1 n. V.) brachte Das Erste 5,34 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 1,20 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Marktanteile lagen bei 27,9 Prozent bei allen sowie 31,2 Prozent bei den jungen Menschen. Die kurzen «Tagesthemen» mit Ingo Zamperoni sicherten sich 4,97 Millionen Zuschauer, das brachte 23,0 Prozent bei allen sowie 29,0 Prozent bei den jungen Menschen. Es wurden 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen.



«Lena Lorenz» brachte dem ZDF 4,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent. Das «heute journal» sicherte dem Mainzer Sender 2,77 Millionen Zuschauer, es wurden 13,6 Prozent Marktanteil gemessen. Die Sendungen holten 7,8 und 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Talkshow «maybrit illner» sicherte sich 1,72 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen standen 5,3 Prozent auf der Uhr.



Abnutzungserscheinungen zeigte «Das 1% Quiz  Wie clever ist Deutschland?» bei Sat.1 mit 1,02 Millionen Zusehern und 4,6 Prozent bei den Werberelevanten. Die Wiederholung von «Deutschlands größte Geheimnisse» brachte im Anschluss noch 2,3 Prozent. «Germanys Next Topmodel» brachte ProSieben 1,22 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,57 Millionen gemessen, das führte zu 14,4 Prozent. «Die Realitystar Academy» floppte mit 3,9 und 3,5 Prozent bei den Umworbenen. «Morlock Motors  Big Deals im Westerwald» brachte Kabel Eins 0,60 Millionen Zuschauer, «German Cops» sahen 0,25 Millionen. Bei den Umworbenen fiel der Marktanteil von 4,6 Prozent 2,0 Prozent.



Die Wiederholung von «Mario Barth präsentiert  Die größten Stars der Comedy» sahen 1,08 Millionen, danach erreichte «Mario Barth live! Männer sind nichts ohne die Frauen» noch 0,84 Millionen. Bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 5,7 Prozent erreicht. «Die Stefan Raab Show» sahen noch 0,42 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen wurden nur 4,6 Prozent generiert.



«Mensch Retter» bei RTLZWEI sicherte sich 0,37 Millionen Zuschauer, die zweite Ausgabe kam ab 22.15 Uhr auf 0,29 Millionen. Die Episoden sicherten sich 3,0 und 3,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen. VOX schickte «Der Staatsfeind Nr. 1» auf Sendung, der Spielfilm mit Will Smith und Gene Hackman verbuchte 1,11 Millionen Zuschauer. Der Film von Tony Scott aus dem Jahr 1998 erreichte 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Zwischen 23.00 und 01.05 Uhr sahen 0,52 Millionen Menschen «Colombiana», der französische Film mit Jordi Mollà und Lennie James verbuchte 3,3 Prozent. Die DFB-Pokal-Partie zwischen VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:1 n. V.) brachte Das Erste 5,34 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 1,20 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Marktanteile lagen bei 27,9 Prozent bei allen sowie 31,2 Prozent bei den jungen Menschen. Die kurzenmit Ingo Zamperoni sicherten sich 4,97 Millionen Zuschauer, das brachte 23,0 Prozent bei allen sowie 29,0 Prozent bei den jungen Menschen. Es wurden 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen.brachte dem ZDF 4,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 19,7 Prozent. Dassicherte dem Mainzer Sender 2,77 Millionen Zuschauer, es wurden 13,6 Prozent Marktanteil gemessen. Die Sendungen holten 7,8 und 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Talkshowsicherte sich 1,72 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent, bei den jungen Erwachsenen standen 5,3 Prozent auf der Uhr.Abnutzungserscheinungen zeigtebei Sat.1 mit 1,02 Millionen Zusehern und 4,6 Prozent bei den Werberelevanten. Die Wiederholung vonbrachte im Anschluss noch 2,3 Prozent.brachte ProSieben 1,22 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,57 Millionen gemessen, das führte zu 14,4 Prozent.floppte mit 3,9 und 3,5 Prozent bei den Umworbenen.brachte Kabel Eins 0,60 Millionen Zuschauer,sahen 0,25 Millionen. Bei den Umworbenen fiel der Marktanteil von 4,6 Prozent 2,0 Prozent.Die Wiederholung vonsahen 1,08 Millionen, danach erreichtenoch 0,84 Millionen. Bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 5,7 Prozent erreicht.sahen noch 0,42 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen wurden nur 4,6 Prozent generiert.bei RTLZWEI sicherte sich 0,37 Millionen Zuschauer, die zweite Ausgabe kam ab 22.15 Uhr auf 0,29 Millionen. Die Episoden sicherten sich 3,0 und 3,6 Prozent bei den jungen Erwachsenen. VOX schickteauf Sendung, der Spielfilm mit Will Smith und Gene Hackman verbuchte 1,11 Millionen Zuschauer. Der Film von Tony Scott aus dem Jahr 1998 erreichte 5,2 Prozent in der Zielgruppe. Zwischen 23.00 und 01.05 Uhr sahen 0,52 Millionen Menschen, der französische Film mit Jordi Mollà und Lennie James verbuchte 3,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel